美國與伊朗衝突未進一步升溫，加上美中即將簽署首階段貿易協議，投資人信心回籠，帶動美股道瓊指數今天強彈211點，3大指數再創新高。蘋果股價漲逾2%，再登歷史高點。

中國商務部9日宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13至15日訪問華府，與美方簽署「第一階段經貿協議」。這是美國總統川普去年底宣布美中將於1月15日在白宮簽署首階段貿易協議以來，中方首度確認相關安排，讓投資人吞下定心丸。

美股開高走高，道瓊工業指數盤中一度朝29000點叩關，終場上漲211.81點，漲幅0.74%，收在28956.9點。標準普爾500指數上漲21.65點，漲幅0.67%，收在3274.7點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲74.18點，漲幅0.81%，收在9203.43點。

蘋果公司（Apple）股價勁揚2.1%，收在309.63美元，再創歷史新高。

財經媒體CNBC依中國信息通信研究院公布的數據估算，去年12月，iPhone在中國出貨量達320萬支，年增18%。中國是蘋果關鍵的成長市場，但iPhone不敵中國本土低價智慧型手機，市占節節敗退，這份數據顯示iPhone在中國買氣有回溫跡象。

標普500指數11大類股全數收紅，科技股漲幅1.1%表現最佳。去年股價翻倍的超微（AMD）今天勁揚2.4%，瑞穗證券（Mizuho Securities）以伺服器市場前景看好為由，將超微投資評等從中性調升至買進。

波音（Boeing）股價上漲1.5%。烏克蘭一架波音737客機日前在伊朗墜毀，機上176人全數喪命。川普今天說，他不認為墜機是肇因於機械問題；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，情報顯示這架班機是遭伊朗誤擊。

高盛集團（Goldman Sachs）股價攀揚2%。美國銀行（BofA）以估值具吸引力、有望受益全球經濟反彈為由，將高盛投資評等從中性調升至買進。

去年美股氣勢如虹，標普500指數大漲29.6%，創下2013年以來最佳表現。新年伊始，美國狙殺伊朗高階將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗隨後對美軍駐伊拉克基地發射數枚飛彈，兩國關係一度劍拔弩張。

但川普昨天指伊朗似乎沒有進一步軍事行動，並暗示美國願意與伊朗談判，地緣政治緊張氣氛明顯緩和。

隨著中東局勢趨緩，紐約油價跌破每桶60美元，接近美國3日狙殺蘇雷曼尼前的水準。投資人將資金抽離避險資產，國際金價從近7年高點回檔，美國10年期公債價格下跌、殖利率回升至1.8%以上。

最新經濟數據也令投資人安心。美國勞工部今天公布，截至4日當週，初次申請失業救濟金人數減少9000人至21.4萬人。

道瓊指數去年11月中首度衝破28000點，明天能否站上29000點，寫下新里程碑，盤前出爐的官方就業報告是關鍵。市場預期，美國去年12月非農業就業人口增加16萬人，失業率保持在1969年以來最低的3.5%。

(中央社)