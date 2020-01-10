連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）雖受淡季及匯率波動影響，2019年第四季營收降至近10季低點，但12月營收已見回溫，全年營收仍維持成長、改寫歷史新高。展望今年，在體質調整有成下，集團將採擴大展店、國際合盟、投資併購3箭齊發策略，力拚營運跳躍成長。

雅茗在加盟商拉貨力道回升下，2019年12月自結合併營收1.9億元，月增26.54％、仍年減6.15％。惟因步入淡季，第四季合併營收5.03億元，季減17.16％、年減5.48％，降至近10季低點。不過，累計全年合併營收22.17億元，年增2％，改寫歷史新高。

雅茗表示，去年全年新展店達340家，且展出店型均屬新型態店，帶動營收維持成長、改寫歷史新高。截至去年底，包括旗艦品牌「快樂檸檬」在內，雅茗集團共有7品牌、全球超過1101家店。

雅茗指出，隨著體質調整完成，今年將採擴大展店、國際合盟、投資併購3箭齊發，打造「全球最佳茶飲創業平台」。首先，除持續穩固中國大陸一線城市市場外，並將結合重要通路營運商深耕二、三、四線城市，海外則加強代理商合作關係，目標展店數較去年倍增。

雅茗表示，在當局祭出刺激內需、加速城市人口轉移等政策下，中國大陸二、三、四線城市快速發展，消費力不斷提升，「快樂檸檬」在此布局開發空間仍大，為今年展店重心。海外市場方面，則持續與日本京王集團及東協的菲律賓、泰國、越南代理商持續深耕合作。

雅茗指出，本月起將陸續與馬來西亞、印尼等地代理商簽署合作備忘錄（MOU），進一步升級為合資關係。與美國舊金山代理商則已升級為合資夥伴，近期將在美國設立直營總部，與各地加盟商共同加快發展、深耕當地市場，建立全球茶飲供應鍵系統。

雅茗規畫今年與京王集團在日本大東京地區新展6～8家店，在馬來西亞、印尼首年均合資開出15家店、3年內擴增至超過50家。整體而言，「快樂檸檬」今年目標在海外新展100家店，將海外門市總家數推升至200家。

同時，雅茗指出合盟、併購將會是今年2大成長動能，具體計畫及對象正在洽談規畫中，今年將陸續有好消息公布，希望透過強強聯手模式，讓有志走向海外的夥伴，藉由雅茗在中國大陸與全球布建完成的通路平台上，能進一步擴大發展。

此外，雅茗在完成體質調整後，已積極建立架構全球加盟商管平台、BI戰情分析系統、全球精準行銷系統及全球供應鏈管理等系統，雅茗認為，未來戰略將決戰千里之外，建平台、聚人才的「全球最佳茶飲創業平台」為集團長期經營發展之路。

(時報資訊)