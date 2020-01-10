台北地檢署針對潤寅詐貸案起訴36人，並指出9家銀行合計遭詐騙超過386億元。受害銀行之一的台企銀（2834）對此表示，將研擬對涉案對象提起損害賠償訴訟，適時主張權利以維護債權，同時已在去年提足備抵呆帳，對財務及業務無重大影響。

老牌貿易商潤寅集團去年驚爆涉嫌以不實應收帳款，向星展、元大、台企銀、王道、一銀、合庫、華銀、玉山、兆豐等9家銀行合計詐騙達386.27億元。北檢9日依違反銀行法等罪嫌，起訴潛逃出境的負責人楊文虎、王音之夫妻等36人。

台企銀對此表示，對潤寅集團授信餘額13.42億元，已於去年提足備抵呆帳，在扣除預估可回收金額後，於去年9～10月轉銷呆帳約12億元。該行將依檢調起訴內容，研議對涉案對象提起損害賠償訴訟，適時主張權利維護債權，並將致力衝刺業務，增加獲利能力。

台企銀2019年前11月自結提存前稅前淨利98.83億元，年增5.76％。惟因各項提存費用跳增2.15倍至21.59億元，致使稅前淨利77.24億元、年減10.81％，稅後淨利64.09億元、年減11.14％，稅前每股盈餘1.13元、稅後每股盈餘0.94元。

(時報資訊)