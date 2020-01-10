金管會公布國銀對中小企業放款最新情況，截至2019年11月底，國銀對中小企業放款餘額為6.79兆元，較10月底增加495.03億元。累計1～11月新增放款達3567億元，目標達成率達132.11％、已超標達32.11％，有機會挑戰2014年以來近5年新高紀錄。

金管會表示，截至11月底，中小企業放款餘額占全體企業總放款餘額61.74％，月增0.2個百分點，占民營企業放款餘額64.48％，月增0.12個百分點。中小企業放款平均逾放比0.36％，月減0.03個百分點，創下歷史新低紀錄。

銀行局主秘童政彰表示，去年前11月放款戶數達28.4萬戶，較前年底增加3.5萬戶。對中小企業新增放款較多的前3家銀行，為土銀592億元、合庫328億元、國泰世華銀319億元，減少較多的前3家銀行，則為台中銀88億元、星展銀48億元、遠銀45億元。

據銀行局統計，國銀對中小企業新增放款在2014年創下4034億元的新高紀錄，2015～2018年依序為新增2909億元、2792億元、3670億元、3355億元。2019年前11月累計已新增3567億元，預期全年可望創下近5年新高紀錄。

(時報資訊)