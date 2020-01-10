網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在凱道造勢，現場湧入百萬庶民相挺，人潮之多，竟讓韓黑網友妹妹改變心意改投韓國瑜，讓韓黑大嘆搞不懂妹妹在想什麼！

網友Toyosushij於批踢踢發文表示，昨晚吃飯時，他妹妹看到新聞報導，凱道好多人好熱鬧，他爸媽問妹妹，「你今年第一次有投票資格要投給誰」？妹妹說，「韓國瑜的口號比較吸引人，振奮人心帶給人希望」，該網友問妹妹，香港反送中事情，妹妹說那是香港的事情，讓該網友感嘆，「真的想不懂我妹再想什麼」！

(中時電子報)