韓造勢大爆滿 韓黑嘆：我妹動搖要投韓 08:032020/01/10 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜9日凱道勝利晚會。（圖／取自韓國瑜臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網友留言。（摘自批踢踢網頁） 國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在凱道造勢，現場湧入百萬庶民相挺，人潮之多，竟讓韓黑網友妹妹改變心意改投韓國瑜，讓韓黑大嘆搞不懂妹妹在想什麼！ 網友Toyosushij於批踢踢發文表示，昨晚吃飯時，他妹妹看到新聞報導，凱道好多人好熱鬧，他爸媽問妹妹，「你今年第一次有投票資格要投給誰」？妹妹說，「韓國瑜的口號比較吸引人，振奮人心帶給人希望」，該網友問妹妹，香港反送中事情，妹妹說那是香港的事情，讓該網友感嘆，「真的想不懂我妹再想什麼」！ 文章來源：PTT論壇網址 (中時電子報) #網友 #韓黑 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 政治熱門新聞 選前之夜最高潮 彭文正：蔡邀他上台一定贏 - 政治 韓粉闖蔡選前之夜高雄造勢場 一看椅子嚇呆 - 政治 韓夜間凱道造勢空拍驚人 綠粉崩潰：民進黨該怎麼辦？ - 政治 韓國瑜凱道大造勢360°空拍曝光 網：嚇死小英 - 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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