人工受孕是條艱苦的路，婦產科醫師分享高齡產婦求子歷程，好不容易懷上，超音波檢查後竟發現孩子的左手掌疑似發育不全，愛子心切的產婦求神拜佛，甚至豪捐百萬給宮廟，結局卻讓她失望，也讓醫師驚嘆好玄。

婦產科醫師楊維真在節目《醫師好辣》中表示，之前遇到高齡產婦做了7次試管才懷上雙胞胎，做產檢卻發現其中一個孩子的左手掌疑似子宮壁沾黏，導致幾乎看不見，便叮囑產婦在20周的時候要回來再照一次超音波。

後來這名產婦回診時與醫師分享，當天離開醫院之後，因為擔心孩子的狀況，便回到當初求子的宮廟請求神明的幫助，結果尚未與廟裡的師父透露細節，師父竟對懷孕的狀況瞭若指掌，甚至直言，雙胞胎的其中一個，前世是乞丐，以乞討維生卻不學好，偷了流氓的錢，導致左手掌遭砍斷。

而廟方講解完後，告訴該名產婦要替孩子做善事，將來手掌才有機會長出來，為了孩子消災解難，產婦竟捐出百萬台幣給宮廟。但醫師說，後來超音波結果顯示，孩子仍未長出左手掌，因為發生了罕見的子宮沾黏，才導致手部發育不全，而這個離奇的故事讓篤信科學的醫師也不禁說，很玄。

(中時電子報)