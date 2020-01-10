敦泰(3545)2019年12月合併營業收入8.55億元，月減少6.86%，但年增率高達66.45%，累計敦泰去年第四季營收28.07億7元，季增9.09%、表現優於預期，展望首季，儘管為傳統淡季，但由於新產能陸續到位，故今年首季應該會相較2018年同期大幅成長。

敦泰2019年12月合併營業收入為8.55億元，比去年11月減少6.86%，但比2018年同期大幅增加66.45%；敦泰累計去年第4季營收則達28.07億7元，季增9.09%，表現優於預期。

以敦泰各產品線來看，去12月在年終盤點的影響下，包括IDC、觸控IC、驅動IC等三大產品線的出貨量皆小幅較11月減少。但對比2018年同期，敦泰IDC產品線在晶圓代工產能到位下，出貨量大幅成長，是推升去年12月營收較去年同期大增的主因。

敦泰累計2019年營收為91.6億6元，相較2018年同期衰退7.65%。

展望未來，敦泰表示，首季在工作天數短少及產業傳統淡季的影響下，雖然出貨受到影響，但因產能到位，比較去年同期應能有大幅度的跳升。

(時報資訊)