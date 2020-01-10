針對街口「託付寶」擬設立託管專戶做為保證收益來源，並評估進入金融監理沙盒實驗，金管會對此再度打臉街口執行長胡亦嘉，強調「投資不能保證獲利」是不會改變的法規基本精神，想要創新就必須合法，託付寶若堅持保證收益概念，根本無法進入沙盒實驗。

街口執行長胡亦嘉8日召開記者會，說明託付寶為街口金融科技、街口支付、街口投信共同合作，街口金融支付將投資2億元設立託管專戶，以多退少補方式提供1.5％保障年收益，且不排除以進入監理沙盒等其他方式試行，希望能在春節後盡快上線。

不過，證期局副局長張振山再次重申，依據投信業管理規則規定，投信不能直接或間接標榜「保證收益」等內容，強調任何投資都不能保證獲利是最基本原則，無論是由街口投信或街口金融科技提供保證收益，都涉及相同概念。

針對胡亦嘉表示考慮讓託付寶進入監理沙盒試行，但又批評3億元上線無法滿足需求，張振山則表示，若是現行法規尚無規範、或定義模糊之處的創新，可透過進入沙盒實驗評估可行性，不能以個案推翻法規，若概念已違反既有法規，根本不可能批准進入沙盒實驗。

對於引發爭議的託付寶廣告，張振山表示，街口金融公司已承諾會將廣告先下架，至於街口是否爭取在年後讓託付寶上線，張振山則表示，胡亦嘉已承諾會在合規情況下才上線，將看未來如何調整設計及相關架構規畫。

(時報資訊)