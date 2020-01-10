台塑四寶暮年會正式起跑，9日晚間由台塑(1301)率先起跑，總裁王文淵表示，在貿易戰未明朗前，對整體景氣依舊無法確定，此外，台塑也計畫未來5年，將投資達58億美元，大規模全球布局。

王文淵表示，目前因為美中雙方貿易協議還沒有簽訂，加上美伊衝突等國際利空，都將衝擊營運表現，儘管短線帶動油價彈升，有機會帶動產品利差空間，只是在美中貿易戰還未明朗前，對於整體景氣依舊無法確定。

董事長林健男則表示，眼看月中美中即將簽訂第一階段的貿易協議，但國際間政經狀況依舊存在許多不確定，加上未來三年大陸、美國都有大量的新石化產能開出，台塑都要審慎應對，逆風中求穩，並持續投入AI，提升競爭力。

面對大環境的挑戰，台塑將持續積極投資，林健男說，除美國德州新建OL-3及HDPE廠都已順利運轉外，福欣新建冷軋廠也將在今年完工投產，另外，還有大陸寧波PDH廠、美國德州PP廠、PDH及PVC /?氯擴建案、高雄洲際二期石化專區、仁武複材中心、染敏電池量產工廠，以及台塑大金三期擴建等，未來5年，台塑計畫將投資58億美元，折合新台幣約1738億元，展開大規模全球布局。

(時報資訊)