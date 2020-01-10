佐登-KY(4190)2019年12月單月營收達3.58億元，年成長23%，創單月歷史新高，全年合併營收為32.34億元，創歷史新高，年成長4.02%。佐登指出，主要成長來自 「會員客製落地計畫」與多項重點策略成果顯著，同時帶動大陸醫美市場營收成長，加上高端新產品熱銷及全新課程上市等利多因素加乘顯現，推升營收效益及成長動能。截至12月底，佐登妮絲全球會員總數近30萬人。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦以目標科學化管理，藉由精準數字與策略分析，推導出團隊精準方向落實各項策略，展望2020年，佐登妮絲將採「多元布局」、「穩健展店」、「市場拓展」，並持續「會員深耕」為基礎、擴大產業服務模式。藉由與台中榮總的合作，加強美容服務與醫療保健的合作，並提升美容師對醫療知識的了解，讓服務更為專業。再則持續強化生美與醫美的整合，深耕醫美市場的戰略布局，啟動兩岸醫美診所成立計劃；其中，大陸「佐登微爾」醫美診所2020年將由目前的四間倍增至八間，在長沙、杭州、南寧、天津拓點，會員數力拚翻三倍成長；2020年也將在台灣開設醫美診所，第一間可望開在台中，開啟台灣醫美產業新頁。

目前在兩岸與馬來西亞持續拓展佐登妮絲直營與加盟門店，並擴大產業服務引爆會員經濟，預期2020年在大陸醫美診所家數倍增助攻下，每年可為集團挹注營收及獲利。啟動醫美事業新引擎將扮演營收貢獻重要角色，在擴大醫美佈局策略下，2020年營收獲利可期。

(時報資訊)