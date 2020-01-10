小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】選前押寶 藍綠概念股出列

台股迎來總統大選前最後一個交易日，選情最終結果雖難測，但看好藍營勝選者押寶觀光、營建資產股，看好綠營繼續執政則可預先參與節能與生技族群，法人更提出，隨台股回檔修正過後，不問藍綠、看好選後行情的投資人，可趁機布局回檔5G股。

【2】大立光猛 去年EPS創新高

股王大立光公布2019年財報，稅後盈餘282.62億元及每股盈餘（EPS）210.69元雙創歷史新高，穩坐台股每股獲利王的寶座。大立光9日召開法說會，執行長林恩平指出，目前看來元月營收應會低於去年12月，但2月因工作天數增加，表現會比1月好，至於今年農曆春節休假日為期7天，但產線仍依照慣例全年無休。

【3】中小企放款暴衝 拚五年新高

國銀力挺中小企業客群見效，2019年新增放款有望創近五年新高。金管會銀行局9日公布，2019年前11月國銀對中小企業放款達6兆7,947億元、前11月新增3,567億元，不只超越年度目標2,700億元，達標率為132％，如果再加12月數據，估計可輕鬆超越2017年的3,670億元。

【4】選前觀望房市風向球摔到藍燈

總統大選前房市明顯轉趨觀望，買賣雙方都放慢腳步，9日出爐的住展風向球，12月總分只有31.5分，較11月〈33.3分〉減少1.8分，分數連續三個月下滑，且對應燈號轉為藍燈，結束連續九個月的黃藍燈，年底旺季意外表現不如預期。

【5】中美首階段貿易協議 下周簽署

中美終於確定簽署首階段貿易協議日程。中國商務部9日宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13日率團訪美，並在15日在華盛頓與美方完成簽署。

(中時電子報)