就在伊朗對美駐伊拉克基地發動飛彈攻擊同日，烏克蘭波音客機起飛不久便發生墜機意外，引起全球關注。雖然伊朗官方初步調查報告指出墜毀前機身就已著火，並一度嘗試返航，但美加稱情資顯示，該客機是遭伊朗防空飛彈意外擊落；美國總統川普也表態，不認為墜機是由於機械問題，加拿大總理杜魯道也表示，根據情資顯示，該客機機是遭伊朗地對空飛彈擊落。

(中時電子報)