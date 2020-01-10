美加：烏克蘭客機「可能」遭伊朗誤擊 08:042020/01/10 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 就在伊朗對美駐伊拉克基地發動飛彈攻擊同日，烏克蘭波音客機起飛不久便發生墜機意外，引起全球關注。雖然伊朗官方初步調查報告指出墜毀前機身就已著火，並一度嘗試返航，但美加稱情資顯示，該客機是遭伊朗防空飛彈意外擊落；美國總統川普也表態，不認為墜機是由於機械問題，加拿大總理杜魯道也表示，根據情資顯示，該客機機是遭伊朗地對空飛彈擊落。 (中時電子報) #伊朗 #空襲 #飛彈 #基地 #川普 #美國 #加拿大 #烏克蘭 #737客機 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 烏波音客機起火伊朗墜毀 機上逾百人全喪生 11:382020/01/08 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 報復 德黑蘭對伊拉克美軍基地射飛彈 川普進戰情室 認定伊刻意射偏 04:102020/01/09 國際大事 國際熱門新聞 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 還原現場 美軍能精準刺殺伊朗將領 全靠伊拉克及敘利亞線人 - 國際 又槓上！不爽川普亂開火 死對頭要祭緊箍圈了 - 國際 伊朗指揮官：本來打算繼續炸美軍 - 國際 哈利夫婦做自己 保全費誰埋單 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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