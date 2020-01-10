2020大選前最後不到2天，國人紛返鄉投票。但著名創作歌手徐佳瑩昨晚在臉書發文，感動地表示，離家多日有父母在家迎接真好。還配上一個大哭的表情。不料卻引起英粉崩潰、懷疑她暗藏支持候選人的「密碼」，出征她臉書。

徐佳瑩昨( 9日)在臉書PO文，「離家9天回來有2老迎接真好」，但卻遭到英粉歌迷出征留言，魏姓英粉稱「拉拉難道不知道自己的粉絲群結構嗎？還是被自己的同溫童給迷惑？但更希望是我想得太多。」、其他英粉質疑「妳故意提到這兩個數字的行為，真的令人失望」、「如果提到的數字是政治文，我這輩子只會猛烈地痛恨妳，天使粉秒轉地獄黑粉」、「拉拉粉心碎」、「去中國大陸唱歌，想法就變了？」、「她X視黨國星光捧出來的 自然是思想受過偉Ｘ幫中華意識檢查過的！」。原來是不少英粉認為貼文中的「9」，是暗指政黨票號次9號的國民黨，「2」則暗指總統候選人號次為2號的韓國瑜，有表態相挺之意。

因為不堪英粉出征臉書不斷嗆聲騷擾，徐佳瑩在兩小時內火速將PO文內容改成「。離家多天回來有倆佬迎接真好」。

不過，仍有真心支持徐佳瑩的粉絲，心疼護航偶像「有些人也太敏感」、「我以為思想審查這種事是不會發生在台灣才對吧？這些罵的人瘋了是不是？」、「她有爸爸媽媽不是2老不然是什麼，請不要政治敏感代入這種日常生活好嗎」、「只准人家比3，不准比2，真雙標啊」、「有啥好失望的??? 思想審查不就好棒棒，嘔嘔嘔」、「綠衛兵不是叫假的」、「奇怪了！甚麼時候2這個數字不能用了？那1也不可以用，3也不用了！甚麼思想啊！」、「綠色蟑螂文字獄，隨意正常打的字9天2老也要被思想審查，真是恐怖」、「英粉出征、寸草不生」。「笑死，以後都不能比YA了，不然要被批鬥」。

徐佳瑩係華語流行音樂創作女歌手。2008年，徐佳瑩參加中視第三屆《超級星光大道》歌唱選秀比賽，並於同年8月15日在總決賽中以自創詞曲作品奪得「總冠軍」而出道。2009年5月29日，徐佳瑩發行首張個人專輯《LaLa首張創作專輯》，迄今已正式發行5張個人專輯及3張演唱會專輯。2018年，徐佳瑩憑藉專輯《心裡學》於第29屆金曲獎榮獲「最佳國語專輯獎」與「最佳國語女歌手獎」兩項大獎。

(中時電子報)