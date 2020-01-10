行政院前發言人、傳播學者胡幼偉，長期力挺國民黨總統候選人韓國瑜。看完昨日凱道百萬人造勢，胡深受感動，認為只有韓能讓不同階層的人站在一起，甚至為了能搶到一張板凳而慶幸，體現了「人同此心、心同此理」的價值；更坦言「因為要活，所以挺韓」。

胡幼偉昨日在臉書發表《因為要活，所以挺韓》，全文如下：

震天的吶喊，響徹台北夜空；旗海、人海、燈海，在韓國瑜選前凱道造勢現場，交織成台灣民主政治史上最空前熱烈的感人畫面。當大學校長、上市公司董事長也在人群中，和一般庶民擠在一起，還暗自慶幸有搶到一張板凳時，你就知道，什麼叫做「人同此心、心同此理」的民心思變，更是親眼見證到，支持韓國瑜改變台灣真的是一種超大規模的社會運動，而不只是熱情韓粉的追星癡狂。

當黑韓產業鏈窮盡九牛二虎之力，想要徹底摧毀韓國瑜的社會形象，為什麼卻有這麼多選民，在全台各地及離島，用實際行動表達他們對韓國瑜的支持？與其說是為了韓國瑜或國民黨，不如說是為自己和下一代的幸福著想而產生不能不站出來的迫切危機感。

過去，談政策，多數選民其實無感或一知半解，也少有選民是真正詳細比較過候選人的政見後，才決定支持對象。但這次的總統大選，除了候選人個人魅力外，國家發展的重大政策與路線方向是非常關鍵的影響因素，因為這些政策已實際影響到許多民眾的實質利益。

首先造成嚴重影響和民眾利益損失的，當然是兩岸關係緊張對台灣庶民經濟的打擊。貨出不去、人進不來，庶民損失慘重，蔡政府只會歸咎對岸。庶民的經驗卻是，馬政府時代接受九二共識，貨去人來、生意興隆，政府既沒賣台，我國主權亦未受損，兩岸雙贏、國泰民安。蔡政府偏執於台獨反中，除了製造大量苦人，一無是處。這種莫名其妙的死腦筋路線要不要改？不支持韓國瑜，又如何能有改變？

其次是所謂年金改革。大砍軍公教警消退休金，勞退則隱瞞不談，人民生活老本縮水，只好能不花就不花，結果是大陸客不來之外，本地客人也消失了，經濟更加蕭條，孰令致之？這種大家同歸於盡的年金政策要不要改？不支持韓國瑜，會有改變嗎？

更害人匪淺的，是拚命燒煤和毫無經濟效益的能源政策。非核家園變成了空汙鬼域，肺活量愈大的愈倒楣。以核養綠，公投通過，蔡政府裝死不理，非要大家在空汙中慶幸非核。眼見活在台灣，罹患肺腺癌的風險愈來愈高？這情況要不要改變？不支持韓國瑜，如何能變？

最後，錢少了、空氣髒了，已經一肚子火，批評兩句，分享些資訊，竟然也不行了！警察上門，人人自危。蔡小姐變成了老大哥，一雙千里眼透視檢查人民的一言一行，這種日子要怎麼過？更可怕的是，兩岸交流已超過30年，這麼多台灣人在對岸建立了或多或少的人脈，蔡政府卻硬是弄了個模糊的《反滲透法》，想要徹底斷絕兩岸人民的交流互動，讓台灣人驚嚇之餘，只好困死島內喝西北風，這種製造恐怖的政策路線要不要改變？不支持韓國瑜，能變得了嗎？

所以，絕不能把凱道前這滿坑滿谷的人潮，只當成是韓粉在選前的熱情搖滾，而必得在這一雙雙興奮的眼睛裡，在一聲聲高亢的吶喊中，察覺那對現況何等無奈的心酸與愁苦，以及因之而生的對韓國瑜領頭撥亂反正的殷殷期盼！

當換黨執政已經蘊涵生死交關的人民付託，這種百年難得一見的造勢場面，也就是人情事理之常的必然景象了！

(中時電子報)