魏國彥上Google Scholar搜尋，發現蔡英文只有一篇論文，就是2019年10月才上傳LSE的「博士論文」。(圖擷自魏國彥臉書)

總統蔡英文論文門爭議，前天175位博士出來質疑，昨日45位博士穿博士服上凱道，發出知識份子的怒吼。他們控訴蔡英文博士論文錯誤百出，違反學術常規。環保署前署長魏國彥也呼應指出，她的論文從未被引用過，他直言不是很懂。

魏國彥昨(9)日在臉書上表示，我們的總統蔡英文是一位什麼樣的學者？用Google Scholar搜尋，竟發現她只有一篇論文，就是2019年10月才上傳LSE的「博士論文」（1983）電子檔，而整個學術生涯中完全沒有任何文章被引用過，因此所有的指標都是0。

魏國彥質疑蔡英文，為什麼1983的博士論文一直到2019才上傳？她怎麼升到教授的？為何沒有一篇論文被引用過？有其他的英文論文嗎？為何在這個重要的論文資料庫中毫無蹤跡？他誠懇希望理解這個資料庫的學者幫解惑一下，還說了老實話，「我並不是很懂」。

魏國彥是美國羅德島大學海洋學博士，他截圖自己的論文引用頁面與蔡作對照，這張截圖顯示他的論文引用資料多達11頁，歷年學術論文被引用2018次，但蔡英文的卻是零。

不過，也有網友挑戰魏國彥，不懂期刊論文跟博士論文的差別。他留言回應說，想查一下在國際學術界中，英國政經學院畢業的蔡英文有什麼樣的表現或貢獻，結論是零。他說，想蔡英文的期刊論文應該都以中文發表，因此在TSSCI上應有些表現吧。

魏國彥進一步解釋，曾聽朱敬一教授說過，「沒有國際學刊論文的，都不會通過教授升等」，他以為那是一種國內學界通行的標準，看來是他誤會了。

(中時電子報)