台開(2841)集團子公司台灣工商與中華民國物流協會、易飛網等企業策略聯盟，三方共同簽署MOU合作備忘錄，盼打造金門最強跨境運籌商貿團隊，共同進駐金門風獅爺，開創新零售事業新契機。

台開集團董事長邱復生表示，十年磨一劍，台開10年前在金門取得金門第一個BOT開發案，成立物流經貿園區，10年來除了免稅零售經營外，就是主要發展邊境貿易，今天合作是一個小小的開始，由台開風獅爺提供場域平台，讓更多海運、空運、物流快遞及電商等業者來加入，開創未來新的物流與零售趨勢。

台開董事長室特助邱于芸表示，大陸非常喜歡台灣的有機食品、奶粉、水果等產品，讓金門透過台開的努力，貨暢其流，將兩岸三地物流、貨品安全送到客戶手中。

據統計，全球10大電商零售王國的排名，大陸一直穩居第二，其電商零售總額在2018年時佔全國零售的16.6%，估計平均每一網路購物者的消費金額達868美元。大陸電商市場能夠有如此亮麗的成績，物流快遞是成長主因。

據eMarketer市場研究公司估計，全球電子商務零售額從2017年的2.29兆美元成長到2021年的4.47兆美元，相當於零售總額的16%，電子商務在零售業銷售額中所佔比重有增無減，未來發展成長空間大。

台開指出，金門擁有良好地理位置，利用金門緊鄰廈門及福建沿海海西之地理優勢，配合成熟的電子商務平台及物流配送作業，金門可作為兩岸轉運樞紐，各國發往大陸的電商貨物及大陸出口海外及台灣的電商產品，亦可至金門集結轉運，使金門得以建構成跨境物流轉運中心，帶動在地商貿、航運、物流等相關產業繁榮發展。

(時報資訊)