紐約洋基在2008年選了18歲新秀內野手萊斯特(Garrison Lassiter)，並於2012年將他釋出。萊斯特是一個奇怪的人，他離隊後跑去讀法學院，然後狀告洋基「毀掉我前程」，並求償3400萬美元(約10億台幣)！

萊斯特今年30歲了，依據他的說法，「幕後操控者」是游擊手吉特(Derek Jeter, 2014年退休)。「吉特掌握了整個洋基，他試圖排除一切競爭者。這些日子我以車為家、拖欠帳單，都是吉特和洋基害我的，只有我敢挺身而出對抗他們。」

吉特是名人堂級球星，萊斯特只是高階1A游擊手，兩人根本扯不上邊。洋基小聯盟教練說，因為萊斯特靈活度不足，把他改為三壘手，但他的長打火力達不到三壘手標準，最後被球隊放棄。萊斯特不接受現實，還堅信自己如果打上大聯盟可以賺到千萬合約。

萊斯特莫名其妙的控訴於去年5月被法官駁回，他轉而向辛辛那提紅人隊索償，前幾日又要求紅人賠他163萬美元(3年大聯盟底薪)。萊斯特還遷怒美式足球訓練營的教練，告他毀掉自己進入NFL的機會。洋基、紅人都拒絕評論此事。

(中時電子報)