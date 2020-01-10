【現場直擊】韓國瑜競選辦公室召開「全民搜尋！楊蕙如現蹤！」記者會│2020.01.10

打從去年卡神網軍案爆發以後，主角楊蕙如的行蹤一直成謎，而據傳，有人在近日發現她的身影！對此，韓辦將召開記者會，號召全民一起搜尋！

據了解，卡神楊蕙如的身影昨日下午出現在熱鬧的北市忠孝東路五段易始公司附近，而她人間蒸發的這幾天，則一直藏身在她台東的老家；今早10點韓辦將召開「全民搜尋！楊蕙如現蹤！」記者會，周錫瑋、王淺秋、鄭照新、何庭歡等人都將出席，一起呼籲民眾找出楊蕙如！

(中時電子報)