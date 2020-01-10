直播》楊蕙如昨現身北市東區！ 韓辦號召全民協尋 09:422020/01/10 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊蕙如號稱卡神，而綠營巨頭們則是她標得政府單位發包勞務採購、限制性招標案的門神。（圖／報系資料庫） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直擊】韓國瑜競選辦公室召開「全民搜尋！楊蕙如現蹤！」記者會│2020.01.10 打從去年卡神網軍案爆發以後，主角楊蕙如的行蹤一直成謎，而據傳，有人在近日發現她的身影！對此，韓辦將召開記者會，號召全民一起搜尋！ 據了解，卡神楊蕙如的身影昨日下午出現在熱鬧的北市忠孝東路五段易始公司附近，而她人間蒸發的這幾天，則一直藏身在她台東的老家；今早10點韓辦將召開「全民搜尋！楊蕙如現蹤！」記者會，周錫瑋、王淺秋、鄭照新、何庭歡等人都將出席，一起呼籲民眾找出楊蕙如！ (中時電子報) #楊蕙如 #全民 #號召 #韓辦 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #宋楚瑜 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 政治熱門新聞 返鄉班機上的一句話 全機的韓粉眼眶都紅了 - 政治 凱道造勢太恐怖 1450嚇死：韓用一面旗子幹掉陳其邁、蔡英文！ - 政治 太神奇！網：一個韓國瑜把民進黨弄得雞飛狗跳 - 政治 選前之夜最高潮 彭文正：蔡邀他上台一定贏 - 政治 直播》楊蕙如昨現身北市東區！ 韓辦號召全民協尋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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