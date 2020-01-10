「娃娃音始祖」65歲林美照近年常傳身體微恙，前年她拍電視劇，工作過程中聲音常卡住，決定開刀解決聲帶問題。今(10日)媒體報導，去年底林美照因耳石掉落出現暈眩症，就醫後一度康復，但近期又復發，原來是她沒照醫生囑咐，沒避免提重物、開車，大剌剌性格害苦自己，也讓經紀人知道後生氣又無奈，直說再不聽話真的要家法伺候。

林美照去年接連面對戲裡丈夫賀一航癌逝、製片好友吳光武也因大腸癌辭世的哀痛，讓她深感生命脆弱，她曾接受本報訪問，透露母親過世前罹患老人痴呆症，因此活得很沒尊嚴，也害子女心力交瘁，希望老天爺不要讓她也罹患這種病，而她對生死也很看得開，只求「好死」，現在每一天都當最後一天開心度過，希望不留下遺憾。

據《自由時報》報導，林美照去年底某天早上醒來突感天旋地轉，醫生告訴她是因耳石掉落，並提醒她治好後初期容易復發，不能用力回頭，也不能提重物，沒想到她沒聽進去，最近又復發，經紀人便下令要她聽話在家好好休養，否則要她好看。

(中時電子報)