飛彈射中烏航客機瞬間

儘管伊朗矢口否認，並拒絕交出黑盒子，但美國官員說，德黑蘭周三發射的兩枚俄製地對空飛彈，意外射中烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）737-800客機，導致機上176人喪生。

據CNN新聞網9日報導，影片顯示，周三凌晨德黑蘭上空出現兩團光影，接著互相碰撞，似乎是一枚飛彈擊中了什麼東西。也大約就在那時間，傳出烏航起飛不久後墜機的消息。

CNN雖然無法證實影片的真實性，但影片中的建築看似在德黑蘭市郊的帕蘭德（Parand），而烏航就是在帕蘭德北邊墜毀。影片內的光影顯示，它在空中從左飛向右，接著爆炸。

取得影片的是賈里布（Nariman Gharib），他同時將影片交給CNN和《紐約時報》（The New York Times），但沒回答誰錄下這段影片，或是他如何取得的問題。

New York Times confirms video to show moment missile strikes UIA flight PS752. https://t.co/700UmrKaCS pic.twitter.com/lk2e3dBHDH — Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 9, 2020

就在英美領袖說，他們有情資顯示，烏航是由伊朗飛彈擊中墜毀後幾小時，就傳出影片曝光的消息。

(中時電子報)