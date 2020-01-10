為深化中國線上銷售布局，淘帝國際-KY(2929)將於2020年第1季正式推出聚焦線上銷售的「Mini Topbi」次品牌，藉由淘帝-KY於童裝產品研發設計等優勢、大陸電商消費市場潛力及網紅經濟崛起，淘帝-KY亦規劃培育TOPBI品牌自家網紅，強化品牌與消費者社交互動，進而提升新一波銷售表現，淘帝-KY總經理周志鴻表示，審慎樂觀看待今年營運。

受惠第4季逢大陸童裝產業傳統旺季，為搶灘年底聖誕節、元旦及農曆春節兩大銷售旺季表現，淘帝-KY集團除針對中國童裝當季潮流風格設計推出超輕超暖羽絨童裝外套、聖誕Party系列新款童裝產品，亦就旗下TOPBI品牌於中國超過1600家實體門市據點推動「百日衝刺銷售計劃」，並同步強化旗下共25個經銷商擬定因地制宜行銷推廣活動、提升門市形象及優化門市結構等策略，帶動公司業績成長，2019年12月合併營收7.08億元，較2018年同月6.68億元成長5.95%，累計2019年合併營收為71.7億元，年成長6%，創下歷年新高。

根據專業研究機構克勞銳發布之《2019 網紅電商生態發展白皮書》，看好中國實物商品線上零售占中國社會消費品零售總額比重持續提升，隨著網紅直播新電商銷售型態崛起，透過網紅累積粉絲量可有效率提升消費者與品牌之間的連結，進而達到粉絲購物轉換率，預估2020年中國網紅電商市場規模將達3000億人民幣水準、占整體電商比重提升至11.5%。

淘帝-KY集團近年來積極雙向拓展線上電商、實體門市銷售表現，不僅2019年電商營收比重較2018年的4%進一步提升至7%，為深化中國線上銷售布局，淘帝集團亦將於2020年第1季正式推出聚焦線上銷售的「Mini Topbi」次品牌，憑藉淘帝-KY於童裝產品研發設計、柔性化供應鏈實踐每月推出新款童裝產品之競爭優勢，看好大陸電商消費市場潛力及網紅經濟崛起，亦規劃培育TOPBI品牌自家網紅，強化品牌與消費者社交互動並進而提升新一波銷售表現，帶動整體營運維持良好成長動能。

展望第1季，淘帝-KY看好集團布局新零售策略效益持續發酵，採取「TOPBI」及「Mini Topbi」 雙品牌擴大中國童裝市場占有率，並同步強化新零售虛實通路趨勢布局，以及童裝產品及門市形象研發創新、彈性生產供應鏈、多元行銷宣傳等面向多路進擊，未來亦持續投入資源於電商領域布局，強化在線上電商、專業嬰童招商平台等廣告投放比例，同步搭配線下門市活動推廣，提升集團於無代理商空白區域銷售表現，以帶動集團整體營運規模持續放大。

(時報資訊)