〈椿 Tsubaki Salon〉的〈焦糖香蕉粉雪厚鬆餅〉，上桌時焦糖香蕉另外盛裝，兩塊厚厚的鬆餅上放著特製的蔓越莓奶油。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的〈焦糖香蕉粉雪厚鬆餅〉，上桌時焦糖香蕉另外盛裝，兩塊厚厚的鬆餅上放著特製的蔓越莓奶油。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉用來搭配粉雪厚鬆餅的〈焦糖香蕉〉，玻璃碗底還襯著北海道乳酪。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉用來搭配粉雪厚鬆餅的〈焦糖香蕉〉，玻璃碗底還襯著北海道乳酪。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的焦糖香蕉，是將台灣在地香蕉切了段，表層淋了糖再炙燒使之焦糖化後產生酥脆口感。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的焦糖香蕉，是將台灣在地香蕉切了段，表層淋了糖再炙燒使之焦糖化後產生酥脆口感。（圖／姚舜）

搶在農曆過年前，日本北海道人氣厚鬆餅名店〈椿Tsubaki Salon〉直接在台北開設海外第一家分店了！由於「快閃」期間受到台灣吃貨歡迎，天天人龍不斷，〈椿Tsubaki Salon〉創辦人兼社長長谷川演(Hiromu Hasegawa）幾經評估決定在台北晶華酒店B2麗晶精品樓層開設直營門市，新店並已低調開始試營運，沒有大動作行銷宣傳，卻已吸引時尚精品品牌包場供會員「搶頭香」體驗。

有了實體門店後，〈椿Tsubaki Salon〉廚藝團隊施展身手的空間比開快閃店時更大，因廚房設備更齊全，除可開發更多種口味與形式的厚鬆餅和飲料外，更重要的是，整套商品「可以與日本同步」。換言之，厚鬆餅控有福啦。

「椿Tsubaki Salon」第一家店於2008年創立於北海道札幌，創辦人長谷川演(Hiromu Hasegawa)以自己最愛的山茶花命名。初始，這只是一家供應手沖咖啡的小店，為了讓客人「有食物可以搭配咖啡」，長谷川演於是自己研發並發明了質地輕柔鬆軟、口感有如舒芙蕾的厚鬆餅，這款被稱為「大人系」的厚鬆餅問世後大受好評與歡迎，位於札幌的創始店開始有了名氣，門口天天有川流不息等候用餐的排隊人潮，紅了。

時至今日，〈Tsubaki〉在日本已有5家連鎖門市，4家開在北海道、一間位於東京銀座，其中最知名的分店就開在北海道著名滑雪與度假聖地-星野度假村，於店內用餐時可以坐擁雲海美景，總讓客人流連忘返。開在台北晶華酒店B2的〈椿Tsubaki Salon〉是海外第一家分店，也是系列中第6家據點。

〈椿 Tsubaki Salon〉正式進駐台北晶華酒店B2開店，推出的鹹食口味新品〈生火腿 ＆北海道起司 粉雪厚鬆餅〉，以鹹香細緻的伊比利火腿搭配乳香濃郁的起司，木盤並另外附了好吃的沙拉。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉正式進駐台北晶華酒店B2開店，推出的鹹食口味新品〈生火腿 ＆北海道起司 粉雪厚鬆餅〉，以鹹香細緻的伊比利火腿搭配乳香濃郁的起司，木盤並另外附了好吃的沙拉。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉進駐台北晶華酒店B2開實體門店，推出草莓口味粉雪厚鬆餅，除厚鬆餅上滿滿都是新鮮草莓，並附了覆盆子雪酪。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉進駐台北晶華酒店B2開實體門店，推出草莓口味粉雪厚鬆餅，除厚鬆餅上滿滿都是新鮮草莓，並附了覆盆子雪酪。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的季節新品〈草莓 粉雪厚鬆餅〉，上桌時還用了熱呼呼的綿花糖包圍，營造出一股「北國雪地的浪漫」。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的季節新品〈草莓 粉雪厚鬆餅〉，上桌時還用了熱呼呼的綿花糖包圍，營造出一股「北國雪地的浪漫」。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的粉雪厚鬆餅上桌時，傳遞了一股恬適優雅的獨特氣質。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的粉雪厚鬆餅上桌時，傳遞了一股恬適優雅的獨特氣質。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉正式進駐台北晶華酒店B2開店，推出用厚鬆餅作的三明治並以紙盒盛裝，方便鬆餅控外帶。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉正式進駐台北晶華酒店B2開店，推出用厚鬆餅作的三明治並以紙盒盛裝，方便鬆餅控外帶。（圖／姚舜）

〈Tsubaki〉選擇進駐台北晶華酒店開海外門市，主要是被晶華董事長潘思亮一句「把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的輸出國際」理念打動，於是透過日本知名的HIS旅遊集團牽線介紹，2019年4月來台在台北晶華酒店麗晶精品樓層快閃。原本，〈Tsubaki〉只想「閃」3個月就散人，結果快閃店一開就天天爆滿，除吸引更多網紅網美、名媛貴婦前往消費，經過麗晶精品長廊走道時，也可以看到不少男性客人在此消費。

〈Tsubaki〉開在晶華的快閃店生意真的好，業績甚至比有些日本分店佳，於是決定直接在台北開店，此一櫃位原本是〈舊振南〉的精品門市，〈舊振南〉將門市遷至晶華酒店1樓並開始供餐飲，〈Tsubaki〉見機不可失，租下了店點直接開店。

長谷川演說，自己做的厚鬆餅是想重現童年時「媽媽做的味道」，再簡單的食材與製程傳遞幸福滋味。不過，〈椿Tsubaki Salon〉的厚鬆餅食材說是簡單，其實仍與坊間其他日式厚鬆餅不同，因為他家的厚鬆所用食材全來自北海道，其中麵粉是北海道小農秋收麥子製成，鮮奶油是知名的北海道中澤鮮奶油，起司則是十勝千年之森牛奶製成，紅豆也來自十勝。

〈椿 Tsubaki Salon〉這個季節供外帶的〈水果厚鬆餅三明治〉，有原味、草莓、櫻桃與蘋果等4種口味。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉這個季節供外帶的〈水果厚鬆餅三明治〉，有原味、草莓、櫻桃與蘋果等4種口味。（圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的水沖咖啡，豆子是在北海道自家烘焙，並用山茶花造型的咖啡杯盛裝，很愛女性客層喜歡。 （圖／姚舜）
〈椿 Tsubaki Salon〉的水沖咖啡，豆子是在北海道自家烘焙，並用山茶花造型的咖啡杯盛裝，很愛女性客層喜歡。 （圖／姚舜）
開在台北晶華酒店B2的〈椿 Tsubaki Salon〉海外首家門市，採開放式廚房設計，厚鬆餅控可以全程目睹廚師製作過程。（圖／姚舜）
開在台北晶華酒店B2的〈椿 Tsubaki Salon〉海外首家門市，採開放式廚房設計，厚鬆餅控可以全程目睹廚師製作過程。（圖／姚舜）
因為快閃期間人龍不斷，北海道人氣厚鬆餅名店〈椿 Tsubaki Salon〉決定正式在台北晶華酒店B2開設海外第一家分店。（圖／姚舜）
因為快閃期間人龍不斷，北海道人氣厚鬆餅名店〈椿 Tsubaki Salon〉決定正式在台北晶華酒店B2開設海外第一家分店。（圖／姚舜）
開在台北晶華酒店B2的〈椿 Tsubaki Salon〉門市面積不大，只有13坪左右，並採開放式廚房設計。（圖／姚舜）
開在台北晶華酒店B2的〈椿 Tsubaki Salon〉門市面積不大，只有13坪左右，並採開放式廚房設計。（圖／姚舜）

Tsubak厚鬆餅特別鬆、厚，口感輕盈、予人一種無負擔的感覺。作法是在麵粉中加入不甜膩的甜菜糖，以及可以增加蓬鬆度的小麥澱粉調成麵糊，客人現場點用後，再拌入打發蛋白置於鐵板上煎烤而成。成品有別於一般美式鬆餅，外型高約三公分，口感如舒芙蕾般蓬鬆軟綿，形狀像個「粉撲」，加上社長本人親自設計的餐具器皿，有一股優雅氣質。

〈椿Tsubaki Salon〉從2019年4月來台開快閃店，一「閃」就閃了近8個月，廚藝團隊也接觸到了更多台灣在地食材，如今正式進駐晶華酒店B2開店，將依季節陸續推出以台灣當令水果入餡作的厚鬆餅，非常值得期待。

(工商 )

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