搶在農曆過年前，日本北海道人氣厚鬆餅名店〈椿Tsubaki Salon〉直接在台北開設海外第一家分店了！由於「快閃」期間受到台灣吃貨歡迎，天天人龍不斷，〈椿Tsubaki Salon〉創辦人兼社長長谷川演(Hiromu Hasegawa）幾經評估決定在台北晶華酒店B2麗晶精品樓層開設直營門市，新店並已低調開始試營運，沒有大動作行銷宣傳，卻已吸引時尚精品品牌包場供會員「搶頭香」體驗。
有了實體門店後，〈椿Tsubaki Salon〉廚藝團隊施展身手的空間比開快閃店時更大，因廚房設備更齊全，除可開發更多種口味與形式的厚鬆餅和飲料外，更重要的是，整套商品「可以與日本同步」。換言之，厚鬆餅控有福啦。
「椿Tsubaki Salon」第一家店於2008年創立於北海道札幌，創辦人長谷川演(Hiromu Hasegawa)以自己最愛的山茶花命名。初始，這只是一家供應手沖咖啡的小店，為了讓客人「有食物可以搭配咖啡」，長谷川演於是自己研發並發明了質地輕柔鬆軟、口感有如舒芙蕾的厚鬆餅，這款被稱為「大人系」的厚鬆餅問世後大受好評與歡迎，位於札幌的創始店開始有了名氣，門口天天有川流不息等候用餐的排隊人潮，紅了。
時至今日，〈Tsubaki〉在日本已有5家連鎖門市，4家開在北海道、一間位於東京銀座，其中最知名的分店就開在北海道著名滑雪與度假聖地-星野度假村，於店內用餐時可以坐擁雲海美景，總讓客人流連忘返。開在台北晶華酒店B2的〈椿Tsubaki Salon〉是海外第一家分店，也是系列中第6家據點。
〈Tsubaki〉選擇進駐台北晶華酒店開海外門市，主要是被晶華董事長潘思亮一句「把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的輸出國際」理念打動，於是透過日本知名的HIS旅遊集團牽線介紹，2019年4月來台在台北晶華酒店麗晶精品樓層快閃。原本，〈Tsubaki〉只想「閃」3個月就散人，結果快閃店一開就天天爆滿，除吸引更多網紅網美、名媛貴婦前往消費，經過麗晶精品長廊走道時，也可以看到不少男性客人在此消費。
〈Tsubaki〉開在晶華的快閃店生意真的好，業績甚至比有些日本分店佳，於是決定直接在台北開店，此一櫃位原本是〈舊振南〉的精品門市，〈舊振南〉將門市遷至晶華酒店1樓並開始供餐飲，〈Tsubaki〉見機不可失，租下了店點直接開店。
長谷川演說，自己做的厚鬆餅是想重現童年時「媽媽做的味道」，再簡單的食材與製程傳遞幸福滋味。不過，〈椿Tsubaki Salon〉的厚鬆餅食材說是簡單，其實仍與坊間其他日式厚鬆餅不同，因為他家的厚鬆所用食材全來自北海道，其中麵粉是北海道小農秋收麥子製成，鮮奶油是知名的北海道中澤鮮奶油，起司則是十勝千年之森牛奶製成，紅豆也來自十勝。
Tsubak厚鬆餅特別鬆、厚，口感輕盈、予人一種無負擔的感覺。作法是在麵粉中加入不甜膩的甜菜糖，以及可以增加蓬鬆度的小麥澱粉調成麵糊，客人現場點用後，再拌入打發蛋白置於鐵板上煎烤而成。成品有別於一般美式鬆餅，外型高約三公分，口感如舒芙蕾般蓬鬆軟綿，形狀像個「粉撲」，加上社長本人親自設計的餐具器皿，有一股優雅氣質。
〈椿Tsubaki Salon〉從2019年4月來台開快閃店，一「閃」就閃了近8個月，廚藝團隊也接觸到了更多台灣在地食材，如今正式進駐晶華酒店B2開店，將依季節陸續推出以台灣當令水果入餡作的厚鬆餅，非常值得期待。
(工商 )
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