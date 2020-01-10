〈椿 Tsubaki Salon〉的〈焦糖香蕉粉雪厚鬆餅〉，上桌時焦糖香蕉另外盛裝，兩塊厚厚的鬆餅上放著特製的蔓越莓奶油。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉用來搭配粉雪厚鬆餅的〈焦糖香蕉〉，玻璃碗底還襯著北海道乳酪。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉的焦糖香蕉，是將台灣在地香蕉切了段，表層淋了糖再炙燒使之焦糖化後產生酥脆口感。（圖／姚舜）

搶在農曆過年前，日本北海道人氣厚鬆餅名店〈椿Tsubaki Salon〉直接在台北開設海外第一家分店了！由於「快閃」期間受到台灣吃貨歡迎，天天人龍不斷，〈椿Tsubaki Salon〉創辦人兼社長長谷川演(Hiromu Hasegawa）幾經評估決定在台北晶華酒店B2麗晶精品樓層開設直營門市，新店並已低調開始試營運，沒有大動作行銷宣傳，卻已吸引時尚精品品牌包場供會員「搶頭香」體驗。

有了實體門店後，〈椿Tsubaki Salon〉廚藝團隊施展身手的空間比開快閃店時更大，因廚房設備更齊全，除可開發更多種口味與形式的厚鬆餅和飲料外，更重要的是，整套商品「可以與日本同步」。換言之，厚鬆餅控有福啦。

「椿Tsubaki Salon」第一家店於2008年創立於北海道札幌，創辦人長谷川演(Hiromu Hasegawa)以自己最愛的山茶花命名。初始，這只是一家供應手沖咖啡的小店，為了讓客人「有食物可以搭配咖啡」，長谷川演於是自己研發並發明了質地輕柔鬆軟、口感有如舒芙蕾的厚鬆餅，這款被稱為「大人系」的厚鬆餅問世後大受好評與歡迎，位於札幌的創始店開始有了名氣，門口天天有川流不息等候用餐的排隊人潮，紅了。

時至今日，〈Tsubaki〉在日本已有5家連鎖門市，4家開在北海道、一間位於東京銀座，其中最知名的分店就開在北海道著名滑雪與度假聖地-星野度假村，於店內用餐時可以坐擁雲海美景，總讓客人流連忘返。開在台北晶華酒店B2的〈椿Tsubaki Salon〉是海外第一家分店，也是系列中第6家據點。

〈椿 Tsubaki Salon〉正式進駐台北晶華酒店B2開店，推出的鹹食口味新品〈生火腿 ＆北海道起司 粉雪厚鬆餅〉，以鹹香細緻的伊比利火腿搭配乳香濃郁的起司，木盤並另外附了好吃的沙拉。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉進駐台北晶華酒店B2開實體門店，推出草莓口味粉雪厚鬆餅，除厚鬆餅上滿滿都是新鮮草莓，並附了覆盆子雪酪。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉的季節新品〈草莓 粉雪厚鬆餅〉，上桌時還用了熱呼呼的綿花糖包圍，營造出一股「北國雪地的浪漫」。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉的粉雪厚鬆餅上桌時，傳遞了一股恬適優雅的獨特氣質。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉正式進駐台北晶華酒店B2開店，推出用厚鬆餅作的三明治並以紙盒盛裝，方便鬆餅控外帶。（圖／姚舜）

〈Tsubaki〉選擇進駐台北晶華酒店開海外門市，主要是被晶華董事長潘思亮一句「把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的輸出國際」理念打動，於是透過日本知名的HIS旅遊集團牽線介紹，2019年4月來台在台北晶華酒店麗晶精品樓層快閃。原本，〈Tsubaki〉只想「閃」3個月就散人，結果快閃店一開就天天爆滿，除吸引更多網紅網美、名媛貴婦前往消費，經過麗晶精品長廊走道時，也可以看到不少男性客人在此消費。

〈Tsubaki〉開在晶華的快閃店生意真的好，業績甚至比有些日本分店佳，於是決定直接在台北開店，此一櫃位原本是〈舊振南〉的精品門市，〈舊振南〉將門市遷至晶華酒店1樓並開始供餐飲，〈Tsubaki〉見機不可失，租下了店點直接開店。

長谷川演說，自己做的厚鬆餅是想重現童年時「媽媽做的味道」，再簡單的食材與製程傳遞幸福滋味。不過，〈椿Tsubaki Salon〉的厚鬆餅食材說是簡單，其實仍與坊間其他日式厚鬆餅不同，因為他家的厚鬆所用食材全來自北海道，其中麵粉是北海道小農秋收麥子製成，鮮奶油是知名的北海道中澤鮮奶油，起司則是十勝千年之森牛奶製成，紅豆也來自十勝。

〈椿 Tsubaki Salon〉這個季節供外帶的〈水果厚鬆餅三明治〉，有原味、草莓、櫻桃與蘋果等4種口味。（圖／姚舜）

〈椿 Tsubaki Salon〉的水沖咖啡，豆子是在北海道自家烘焙，並用山茶花造型的咖啡杯盛裝，很愛女性客層喜歡。 （圖／姚舜）

開在台北晶華酒店B2的〈椿 Tsubaki Salon〉海外首家門市，採開放式廚房設計，厚鬆餅控可以全程目睹廚師製作過程。（圖／姚舜）

因為快閃期間人龍不斷，北海道人氣厚鬆餅名店〈椿 Tsubaki Salon〉決定正式在台北晶華酒店B2開設海外第一家分店。（圖／姚舜）

開在台北晶華酒店B2的〈椿 Tsubaki Salon〉門市面積不大，只有13坪左右，並採開放式廚房設計。（圖／姚舜）

Tsubak厚鬆餅特別鬆、厚，口感輕盈、予人一種無負擔的感覺。作法是在麵粉中加入不甜膩的甜菜糖，以及可以增加蓬鬆度的小麥澱粉調成麵糊，客人現場點用後，再拌入打發蛋白置於鐵板上煎烤而成。成品有別於一般美式鬆餅，外型高約三公分，口感如舒芙蕾般蓬鬆軟綿，形狀像個「粉撲」，加上社長本人親自設計的餐具器皿，有一股優雅氣質。

〈椿Tsubaki Salon〉從2019年4月來台開快閃店，一「閃」就閃了近8個月，廚藝團隊也接觸到了更多台灣在地食材，如今正式進駐晶華酒店B2開店，將依季節陸續推出以台灣當令水果入餡作的厚鬆餅，非常值得期待。

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