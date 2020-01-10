國民黨總統候選人韓國瑜，昨日在凱道舉辦「台灣安全，人民有錢凱道勝利晚會」，現場吸引100萬人參與，氣勢爆棚、士氣昂揚。反韓網友見狀嚇慘，直言「2020蔡英文輸給一面旗子」，驚嘆韓先前已用中華民國國旗，幹掉行政院副院長陳其邁，成功翻轉高雄民進黨執政，現在竟又將用這面旗子幹掉蔡英文。

網友在PTT論壇發文《2020蔡英文輸給一面旗子》，寫道：「蔡英文輸不是輸給韓，而是輸給了這面旗子。這面旗子是台灣最大公約數，2018韓用國旗幹掉陳其邁，2020韓用國旗幹掉蔡英文。這面中國法統旗子，台灣人倒是很買單，反而這面台灣國旗子（指綠營自製台獨綠旗），沒人鳥哈哈！」

文章一出，討論熱烈，其他網友紛紛回應：「重點是今天超多年輕人，讚」、「111希望你要堅強，不要又躲八個月才冒出來發文」、「今天會有超多年輕人跟老年人挺蔡」、「1/11過後再發不遲，嘻嘻」、「今天會有超多年輕人」、「我還記得四年前某人崩潰的樣子」、「我記得20181124一堆人崩潰的發文，哈哈」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)