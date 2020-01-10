今天週五是選前最後一天，許多台商清晨天還沒亮，就前往北京首都機場報到櫃檯排隊，辦理登機手續。搭乘中國國際航空公司CA185返台的台青鄭博宇、沈杰表示，由於民進黨當局強推《反滲透法》，讓赴陸工作、唸書的台商、台青內心的危機感驟然升高，因此決定返台投票表達立場。

在大陸擔任律師的台青沈杰認為，在陸台青的呼籲是「民眾安全、台灣有錢」，安全比有錢更重要！蔡英文政府不顧在陸台商台生的反對，強推《反滲透法》，開啟新的綠色恐怖時代，「完全剝奪民眾的言論自由，大開民主倒車。美其名為反滲透，其實就是反交流。」

「《反滲透法》最大的問題還是在於空白授權，許多台灣民眾因為在臉書、LINE上隨手轉貼訊息或按讚，結果面臨警察上門查水表」，沈杰表示，「雖然移送地檢署之後，檢察官多以不起訴處分，但警察上門關切、製造民眾內心恐慌。蔡英文曾誇口自譽台灣是自由民主的燈塔，但竟然出現這種白色恐怖的做法，實在令人匪夷所思！」

沈杰表示，《反滲透法》的立法程序備受爭議，竟然是由蔡英文總統發起動員令，要求立法院民進黨團立委在去年12月31日必須通過此法，行政權嚴重干涉立法權，民進黨立委形同蔡英文總統的魁儡，「當年民進黨在野時，指責國民黨立委張慶忠僅用半分鐘就通過ECFA，現在換它執政，不但沒有記取前車之鑑，反而採取雙重標準，自己也亂搞。」

首鋼集團創業公社港澳台總經理鄭博宇表示，由於今年投票和農曆年的日期過於相近，原來北京的台商、台青打算放棄投票，直接返台過年就好，但是蔡英文政府不顧反對的聲音，強推《反滲透法》，激怒了大家，「扣除正在期末考的台生，這次返台投票的人數，比上次九合一選舉要多很多。很多人都請了一天假，週五返台，週六投票，週日返京。」

「在大陸發展的台青和台商意識到，《反滲透法》已經侵害到大家的權利，進而產生危機意識」，鄭博宇表示，「如果任由民進黨政府恣意妄為下去，難保未來返台回家都是一件很危險的事，所以大家就算犧牲假期、花錢買機票，都要返台投票表達抗議。」

鄭博宇表示，《反滲透法》條文定義不清，現在又是民進黨執政，要怎麼解釋、定義、開罰，一切都是民進黨說了算，毫無公信力可言。「印象最深刻的就是，有一次辯論會，宋楚瑜自嘲，他代表蔡英文總統參加APEC會議，期間和習近平主席互動，是否代表他被滲透了？結果蔡英文說，是我讓你去的，所以不算。」

「蔡英文的回答太嚇人了！原來是否觸法，一切都是民進黨說了算！」鄭博宇表示，在大陸工作的台青，不論是在民企或國企，公司裡都會有中共黨支部的組織，平常免不了同事都會互動，如果到時候被蔡當局羅織罪名、扣上帽子，大家只能百口莫辯！「不能怪我們不相信陸委會的澄清說明，因為陸委會再如何駁斥媒體亂寫，但還是不敵蔡英文那句回答的威力。」

此外，由於平時北京至台北1張來回機票就要人民幣4至5千元，這次中國國際航空公司推出投票加過年的優惠套票，2張來回機票共4千元，可以省下不少錢，還有的陸籍航空甚至下殺到3千8百元，都加強了台青返台投票意願。

(中時 )