檢調偵辦潤寅詐貸案，據了解，在押的潤寅集團千金楊宇晨偵訊時，對父母語多抱怨，供稱她在潤寅僅掛名，沒參與公司事務，只是聽從父母指示領出公司款項，父母逍遙法外，她卻代父母受過被羈押，滿腹委屈。

楊文虎、王音之夫婦，因本案遭起訴求刑30年、通緝，除2人的女兒楊宇晨遭羈押起訴、兒子楊昌衡遭通緝，楊男胞兄楊文海、妻舅王振賢也在押求刑，家族6人全涉案。

據了解，楊昌衡早年赴美求學時，因不想服兵役，滯美未歸，先前被檢方依妨害兵役罪通緝。

據悉，楊宇晨4年多前與富二代結婚，住豪宅元大一品苑，2017年生下一子，堪稱是人生勝利組，但楊女父母去年6月潛逃出境，跨海代女兒在台善後，她負責洗錢、藏匿資產，一天內提領、轉匯2500多萬元。

楊女知詐貸案將曝光，躲藏不出面，檢方一度找不到人。去年9月20日，已婚的楊女與「小王」、昔日同學王威程要搭機赴東南亞「旅遊」時在機場被捕。

檢調從她的手機中，發現有張保管箱內裝滿現鈔紙袋的照片，檢調根據拍照位置的經緯線座標，清查她閨蜜通聯紀錄，比對基地台發話位置，並還原手機刪除訊息「那格應該可以放上千萬」，終於找到王替她開立的保管箱，查扣600萬元。

檢調查出，王威程涉嫌幫助楊存放贓款，去年5月24日至銀行開保管箱，6月10日陪楊將從公司提領的600萬存放保管箱。楊案發後不僅面臨婚變，還因羈押身陷囹圄至今。

(中時電子報)