美中兩國確定下周簽署首階段貿易協議，並將盡快展開第二階段協議談判，以及在蘋果公司等重量級個股大漲帶動下，周四美股主要指數再創歷史新高。

投資人對美伊緊張局勢的擔憂緩解，亦為市場帶來提振。在伊朗發射多枚導彈襲擊在伊拉克的美軍基地，以報復美國狙殺伊朗最重要的將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，美國總統川普發表言詞克制的談話，並未下令採取更多軍事行動。伊朗外長則表示，對伊拉克美軍基地的飛彈攻擊就是德黑蘭回應的總結。

周四收盤，道瓊工業平均指數漲211.81點或0.74%，為28,956.9點。標普500指數漲21.65點或0.67%，為3,274.7點。那斯達克綜合指數漲74.18點或0.81%，為9,203.43點。

蘋果勁揚2.1%，數據顯示iPhone去年12月在中國的銷量大幅成長逾18%，以及投銀Jefferies看好蘋果2019年底的營運表現並調升其股票目標價。標普500科技股指數上漲1.1%，在11大類股中漲幅最大。

金融股指數收漲0.77%，在花旗集團（Citigroup）和高盛（Goldman Sachs Group）下周發布財報前，獲券商發表看多評論。

(時報資訊)