客思達-KY(2936)2019年合併營收為117.37億元，年減2.3%，客思達-KY持續推動集團全方位通路布局與數位轉型策略，以精進營運效益提升及獲利品質為首要目標，在穩固既有線上電商平台Amazon、Wayfair等客戶銷售外，亦積極聯合全美中小型家具業者發展Online to Offline經營，透過將線上行銷資源導入線下實體門市以提升來客率。

客思達-KY自結2019年12月合併營收10.1億元，較2018年同月增加8.12%，累計2019年合併營收達117.37億元，較2018年微幅減少2.3%；若以功能性貨幣來看，2019年12月合併營收較2018年同月增加9.91%、2019年合併營收則較2018年減少4.78%。

為打造集團中長期營運良好成長引擎、提升集團於美國家具產業競爭利基，客思達-KY推動集團業務重整，銷售面向除既有美國主要實體、線上通路客戶，並延伸至終端消費者，不僅針對Coaster品牌形象進行調整，深化官方網站線上銷售的服務，加強社群媒體之互動，協助消費者有效率選購適合產品，並同步導入全球供應鏈管理平台、電子商務供貨服務、RPA機器人流程自動化等系統，彙整集團全部訂單、產品、庫存等資訊，有利於實踐集團分散採購以穩固品質之全球化布局，並可有效提升成本控管、倉儲控管、人力費用控制等效益，帶動集團營運效益提升。

根據美國知名家具產業雜誌Furniture Today預估，2019年美國家具(含寢具)市場規模達1145億美元，受中美貿易戰影響全球家具供應鏈重整、家具產品價格調漲等，使得美國整體家具市場成長力道放緩，加速美國家具品牌及相關供應廠商汰弱留強局面。

客思達-KY表示，自2019年起積極拓展Coaster自有品牌知名度，且創造品牌附加價值，憑藉集團擁有超過4000項家具及家居相關裝飾用品經驗，與長期觀察各世代消費者族群的喜好風格、美學品味及使用習慣等，準確分眾推出平價實用的CoasterEveryday系列、強調舒適平衡的CoasterEssence系列、以及輕奢華設計的CoasterElevations系列，並新推出聚焦睡眠寢具領域的Coaster Sleep系列，可望進一步擴大品牌消費族群、並提升Coaster市場占有率與品牌知名度，為集團整體營運增添動能。

客思達-KY今年以推動集團全方位通路布局與數位轉型策略，精進營運效益、提升獲利品質為首要目標，在既有線上電商平台 Amazon、Wayfair等客戶銷售外，也積極聯合全美超過8000家中小型家具業者發展Online to Offline經營，透過將線上行銷資源導入線下實體門市以提升來客率，並由線下實體業者提供在地服務提升消費者購物體驗，並藉以增進客戶與公司的黏著度，以及拓展大型及區域型連鎖實體零售業者供貨訂單契機。

(時報資訊)