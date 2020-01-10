若罹患糖尿病，應定期回診接受血糖檢查。（資料照片 馮惠宜攝）

胰臟位在腹腔，由胰臟分泌的胰島素是一種激素，會將吃進去的食物幫助作用為葡萄糖，形成人體能量所需，一旦胰島素無法正常分泌而失去功能時，食物中的糖因無法轉換，便在血液中開始堆積，會導致血糖升高，進而罹患糖尿病。

人體的作息講求規律的運作，馬偕紀念醫院營養醫學中心營養師祁安琪指出，尤其是糖尿病人，千萬不要有一餐沒一餐或有大小餐之分，如此會影響體內胰島素的正常作用，更不要以外食做為飲食難以控制的藉口，關鍵在於「聰明選擇」！

1、定時進食、等量攝取

許多糖尿病人疑惑：「明明沒有吃很多，而且不愛吃糖，為何還會罹患糖尿病？」對於這類型病人，營養師給予的第一步建議，便是朝「定時進食、等量攝取」努力。

由於第一型糖尿病以額外補充胰島素為主，要依照其施打胰島素的劑型及方式，來考量其飲食中是否需額外分配點心，以避免可能產生的低血糖風險。目前就臨床觀察，進食前施打胰島素，逐漸產生一種「多吃多打」的現象，這點也是目前第一型糖尿病人漸有肥胖問題的其中因素，不得不慎，同樣應該掌握定時定量的原則。

2、適當搭配蔬菜，稀飯也可以吃

宣告罹患糖尿病的那一天，很多人便跟稀飯說再見，難道稀飯真的是糖尿病人的天敵嗎？祁安琪解釋，稀飯的確是升糖指數（簡稱GI）較高的食物，但如果搭配富有纖維質的蔬菜，吃下去的食物，則不會因為太快被吸收導致血糖飆升。

3、喝無糖豆漿、美式咖啡或低脂奶

糖尿病人的早餐飲品，也可從奶茶改為無糖豆漿，三合一咖啡也試著改為不加糖與奶精的美式咖啡，即使加牛奶也可選擇低脂奶。

4、計量標準要方便執行

糖尿病人的飲食控制占有重要因素，但該如何計量？是拳頭大小？或者幾公克？祁安琪解釋，如何讓病人「充分理解、徹底執行」才是最大關鍵，太複雜或是過於主觀的量化標準，都可能造成病人生活上的困難，導致飲食控制失效，至於個別化差異多寡，則有待與營養師討論後決定。

5、多吃高纖蔬菜

六大類食物中唯有蔬菜因膳食纖維豐富，促使腸胃蠕動增加代謝，所以可以多攝取，為了飲食多元化，多色蔬菜是很好的選擇，其中葉菜類更是不可或缺，但不代表只要吃菜就好，吃菜吃到飽並不是營養師樂見的飲食控制方法。

6、低溫烹調料理

不論三餐如何吃，都別忘了烹調方式也要注意，低溫拌炒與減油料理，絕對比高溫快炒、羹湯勾芡來得健康。

7、每天吃2份水果

每日水果進食的份量仍建議以2份為主（標準飯碗8分碗視為1份），而不會因為酸度與甜度不同而有所影響。糖尿病人不是只能吃芭樂與番茄，只要適度的掌握份量攝取，多樣化的水果，可以幫助消化與新陳代謝，也是每天不可或缺的營養素之一。

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(中時電子報)