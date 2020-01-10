聯盟10日公布今年全明星賽第2輪球迷投票結果，湖人前鋒「小皇帝」詹姆斯以3359871票，超越獨行俠後衛「歐洲金童」東契奇(3277870票)，以及公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波(3259383票)，詹皇暫居目前票王，再次展現他的高人氣。

將於2月17日在芝加哥舉行的全明星賽，球迷票選活動在20日宣告落幕，目前在西區前場以詹姆斯居首，排在第2的是他的湖人隊友安東尼戴維斯，第3則是快艇前鋒里歐納德，西區後場的領先者是東契奇，排第2是火箭後衛哈登。

至於東區前場領先者是阿提托康波，然後是七六人中鋒恩比德與暴龍前鋒席亞卡，東區後場領先者是老鷹後衛崔楊，排第2的是籃網後衛厄文，就算厄文本季因為肩傷只打11場例行賽，復出時間也遲遲未定，仍有機會搶進全明星賽。

厄文目前已經開始訓練，聽到自己全明星賽票數暫居東區後場第2，他說：「我為聯盟付出很多努力，才讓我就算沒上場，也能在票選領先，感謝大家！如果大家想看我打全明星賽，我會參加，當然那些打了所有比賽的球員，更應獲得位置。」

(中時 )