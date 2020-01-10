美伊緊繃情勢緩和，美股四大指數齊漲，蘋果價漲2.12％至309.63美元，再創新高。台股10日開在12,009.27點，權王台積電（2330）開在340.5元，帶動加權指數重新站回萬二行情。

道瓊指數9日上漲211點，漲幅0.74％，收28,956點。標普500指數上漲21.65點，漲幅0.67％，收3,274點。那斯達克指數上漲74點，漲幅0.81％，收9,203點。費城半導體指數上漲11.14點，漲幅0.60％，收1,878點。

美國總統川普不回擊伊朗改成擴大經濟制裁，地緣風險降溫，也消除了外資的擔憂，9日由賣轉買54億元、內資同步買超15億元，帶動台股上漲153點。

元富投顧指出，外資期貨多單維持在3.7萬口，現階段對台股屬中性操作，從技術面來觀察，台股隨台積電破線回頂，朝月線邁進，可觀察台積電、旺宏、華通、聯詠。

以內資為主的櫃買指數摜破季線，所幸在官股及壽險兩大買盤力挺選舉行情下，櫃買指數站回季線，聯發科、威剛、群聯、原相是觀察重點。依照歷史經驗看，台股第一季上漲機率高，半導體、5G、AI、漲價概念股及工具機族群可留意。

(工商 )