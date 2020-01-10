處理器龍頭英特爾雖然面臨對手超微（AMD）持續蠶食桌機電腦市占率，市場也一度傳出英特爾將減少桌機市場的投資，但英特爾客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui表示，個人電腦仍然是英特爾業務的一個重要面向，而且英特爾認為此一領域仍然存在許多機會。

Frank Soqui表示，英特爾即將推出第10代Core處理器，2020年第一優先要務是繼續聚焦於推出年度的一系列產品。這些產品為新技術、新應用、新類別開啟了大門，英特爾會加速產品規畫藍圖的發展，而且們必須提升相對於競爭對手的附加價值來優化產品組合。

Frank Soqui表示，2020年英特爾也會加強透過平台進行創新。英特爾在產業中扮演著獨特的角色，也是唯一可以做到這一點的公司，英特爾透過投入PC相關晶片領域來擴展潛在市場機會，並將競爭基礎擴大到處理器效能以外的範圍。再者，英特爾也要帶領雲端優先客戶端轉型，並提供無處不在且可存取的差異化客戶端功能來更改最終狀態。

雖然PC市場規模要有明顯成長已經不太容易，不過Frank Soqui表示，並非所有的桌上型電腦產品銷售均呈現下跌，如商用桌機的需求還在持續成長當中。商用桌機約占英特爾桌機營收的67％，中國和美國市場也占商用桌機潛在市場範圍的一半，隨著Windows 7更新逐漸告一段落，成長率將在今、明兩年放緩，但近期已看到新的機會是Chrome在商業市場逐漸興起，英特爾自然會對此市場有所布局。

再者，英特爾也看到創作者PC的成長潛力。Frank Soqui表示，英特爾將繼續與OEM廠和產業生態系合作，以設計與落實快速發展，並在2020～2021年推出多款創作者優先的 PC產品，以滿足創作者對運算能力的要求。此外，英特爾將利用IA（英特爾架構）核心差異化、新架構和技術方面的優化，以不斷改善創作者的體驗。

(工商 )