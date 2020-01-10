美股消息面：

1.中東緊張局勢降溫，投資人對原油供應的憂慮減輕，以及美國上周原油庫存意外增加，周四國際油價連跌第3天，紐約2月期油收跌5美分或不到0.1%，為每桶59.56美元。倫敦布蘭特3月期油收跌7美分或0.1%，報每桶65.37美元。

2.美國與伊朗之間的緊張局勢未見升級，以及中國副總理劉鶴將率團赴美，於下周與美方簽署首階段貿易協議，在避險需求降溫下，周四紐約2月期金收跌5.9美元或0.4%，為每盎斯1554.30美元。

3.美國勞工部公布，上周（截至1月4日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少9000人，為21.4萬人，少於市場預期的22萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為22.4萬人，較前一周減少9500人。截至去年12月28日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加7.5萬人，為180.3萬人，超出市場預期的172萬人。

(時報資訊)