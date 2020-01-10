國民黨總統候選人韓國瑜，昨日在凱道舉辦「台灣安全，人民有錢凱道勝利晚會」，現場吸引100萬人參與，氣勢爆棚、士氣昂揚。網友直言，4年前原以為國民黨沒人了，因為檯面上除了朱立倫、吳敦義、王金平，沒有拿得出手的人物，殊不知冒出一個韓國瑜，搞得民進黨雞飛狗跳，這劇情實在「極為罕見」。

網友在PTT論壇發文《4年前有人猜到2020國民黨總統候選人嗎》，寫道：「說真的，4年前我真的覺得國民黨沒人了，除了朱立倫、吳敦義、王金平，還有誰可以打的嗎？吳敦義其實也只能算半個戰力，要選的話，王金平又是藍皮綠骨，也不太可能出線。四年前選完，席次過半，綠掃遍大江南北，我當時認為綠已經差不多一黨獨大了，而且加上沒人，藍可能也要重建了，那時候覺得也好，反正綠應該會做的好吧，感覺他們是很努力的，賴清德和小英看起來是願意做事的（做得好做不好見仁見智，但我很不爽他們酬庸）。」

發文網友進一步表示：「殊不知，去年就來一個韓，弄得他們雞飛狗跳，瞬間讓藍回血回到快滿！說韓一個人弄趴民進黨還太早，但至少目前看起來是讓他們冒了很多很多汗，確實也有翻盤的能力和機會。說真的，這個劇情極為罕見，不是很簡單用錢就可以做出來，需要這個人很有群眾魅力，也需要天時、地利、人和；所以說4年前2016年，如果有人問我2020年誰會出來選，我可能還是以為朱立倫吧！因為那時候韓國瑜是誰……我只能說好像有聽過。」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「當時很安心的全力打柯，沒想到打出一個韓」、「我看四年前連韓國瑜自己都猜不到」、「直到1年前我想的還是朱立倫 結果……」「四年前完全想不到韓國瑜會變藍營救世主」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)