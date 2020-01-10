日常飲食中充斥著許多乳製品，有些人為避免攝取過量脂肪，會偏好選擇低脂的產品，但哈佛大學的研究顯示，愛喝低脂牛奶的人，罹患帕金森氏症的機率恐增加4成。

根據哈佛大學公衛學院的研究指出，25年來，蒐集大量的健康數據統計出，每日攝取3份以上牛奶製品（起司、冰淇淋）的人，相較於每日僅吃1份以下的人，罹患帕金森氏症機率高出了34%；而每周攝取至少7份脫脂、低脂牛奶者，罹病率也比每周攝取1份以下者高出39%。

研究團隊表示，這份研究雖不能證明低脂乳製品與罹患帕金森氏病的直接關聯，卻也說明兩者之間是有所關係，低脂牛奶恐是引發帕金森氏病的危險因素之一。

研究團隊也補充，過去飽和脂肪酸讓人覺得會發胖，因此使得低脂奶製品的市場逐漸壯大，但根據研究結果仍建議，大家喝牛奶還是盡量選乳脂肪含量正常的鮮乳，避開患帕金森斯症的危險。

(中時電子報)