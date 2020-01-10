亞泰影像(4974)因擁有緬甸製造基地，在中美貿易戰獲得不少轉單，帶旺2019年稅後盈餘3.58億元，再創歷年新高，每股盈餘為4.94元，亞泰董事長賴以仁表示，亞泰將持續擴大緬甸生產基地，發揮緬甸生產製造優勢，期待今年業績能比去年好。

儘管有中美貿易戰不利因素，亞泰影像因有緬甸廠區，市佔率提升降低了產業下滑衝擊，公司自結108年合併營收約38.08億元，營業淨利約4.16億元，年增率21%，稅後盈餘約3.58億元，年增率6%，再創歷年新高，每股盈餘4.94元。

亞泰影像除原有的多功能事務機產品，公司挾核心影像感測技術優勢，積極拓展各項應用產品，其中新一代高性價比掃地機器人感測模組已於去年底開始量產出貨，成為公司業績新動能。

為因應客戶需求，亞泰持續擴大緬甸生產規模，第4條生產線已擴建完成，預估月產能將達110萬，進而展現經濟規模效益。

賴以仁表示，亞泰影像將持續擴大緬甸生產基地，發揮緬甸生產製造優勢，提供客戶最佳服務，期待今年業績能比去年好。

(時報資訊)