久舜營造(5547)今日登錄興櫃，開盤價為13.3元，多頭挾著109年度營收及獲利將恢復正常水準有機會成長，晨盤股價漲幅逾25.7%，最高衝至18元。

久舜營造為甲級營造廠，創立於民國82年9月，107年EPS 2.28元，108年自結EPS 1.51元，久舜指出，主要是因為受承攬案件取得建照延後致影響營收及獲利，預期109年度營收及獲利將恢復正常水準並持續成長。

久舜營造主要是承攬大台北地區及桃園住宅與廠辦工程專業營造廠，並承攬上市櫃公司及建設公司豪宅建案及廠辦案，包括南港軟體園區、士林官邸特區、新店、新莊副都心、林口及桃園青埔高鐵特區等豪宅興建案，另亦承攬鶯歌及樹林等區廠辦興建案。

久舜營造為響應政府大力及加速推動都市更新及危老重建，進行都市活化與再生，解決老屋可能會有耐震能力不足的問題，藉由所具備的營造專業技術及品質形象，將發揮工程設計規劃整合及營建管理能力優勢，積極投入委託興建及都更代理實施業務。

(時報資訊)