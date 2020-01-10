「2020錦衣玉食、來鼠錢」天津年貨大街開跑，台中市政府警察局第二分局為了讓民眾「鼠年平安行大運」，現場有犯罪預防及交通安全宣導活動，由分局長蔡元戎進行有獎徵答，現場民眾眼尖看到精美獨特的獎品，紛紛爭先恐後將手伸高高搶答，民眾踴躍的參與，現場氛圍十分熱絡。

警方今年加強重要節日安全維護工作的主軸，「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」，分局長蔡元戎特別率領警察同仁及義交、志工等協勤民力，搭配天津商圈一同辦理年貨大街的開幕活動。

警察局警犬隊的明星緝毒犬Choco、偵爆犬Beauty擔綱演出查緝毒品及偵察爆裂物，雖然專業的完成任務，但萌樣仍讓在場民眾直呼好可愛；緊接著是幽默風趣的蔡分局長進行的有獎徵答，開宗明義就表示他是來送獎品的，民眾看到誠意十足的獎品（保溫便當組、可愛造型小背包等），熱情高喊「選我、選我」，High到最高點。

現場警察志工手持「小心扒手」LED宣導標語，穿梭在人群，提醒大家要小心個人財物。另警察服務站，有警察志工服務民眾，提供民眾更即時的服務，透過警民合作，有安全的購物環境。

(中時 )