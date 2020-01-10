國民黨總統候選人韓國瑜凱道造勢聲勢驚人，文化大學新聞系主任胡幼偉籲支持者，若有家人要投蔡，請先為韓朗讀，告知蔡與韓誰的講法與中共接近。
胡幼偉說，明天，如果您家裡有老的、小的要去投蔡英文一票，請唸完以下這段話給他們聽，再陪他們去投票：「中國共產黨說：他們在大陸建立的中華人民共和國，就是中國。
胡幼偉並指，民進黨跟蔡英文也叫對岸中國。只有國民黨敢說：錯！孫中山從1912年就建立的民主自由的中華民國，才是中國！請問，是國民黨比較親共，還是民進黨的講法和中共比較接近？」
(中時 )
國民黨總統候選人韓國瑜凱道造勢聲勢驚人，文化大學新聞系主任胡幼偉籲支持者，若有家人要投蔡，請先為韓朗讀，告知蔡與韓誰的講法與中共接近。
胡幼偉說，明天，如果您家裡有老的、小的要去投蔡英文一票，請唸完以下這段話給他們聽，再陪他們去投票：「中國共產黨說：他們在大陸建立的中華人民共和國，就是中國。
胡幼偉並指，民進黨跟蔡英文也叫對岸中國。只有國民黨敢說：錯！孫中山從1912年就建立的民主自由的中華民國，才是中國！請問，是國民黨比較親共，還是民進黨的講法和中共比較接近？」
(中時 )
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