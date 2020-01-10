美伊危機降溫、美陸貿易戰停火，全球金融市場走勢回穩。財信傳媒董事長謝金河預期，在美陸貿易暫告段落後，下一個全球焦點將是科技戰，台灣相關的華為供應鏈恐要小心。

謝金河在臉書發文指出，美國利用無人機狙殺伊朗第二號人物，聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Gassem Soleimani），雙方互嗆劍拔弩張，不小心可能引爆全面性戰爭。次日伊朗也以飛彈空襲美國在伊拉克的基地，同時，從伊朗何梅尼機場起飛的烏克蘭一架波音737飛機在伊朗境內墜毀，乘客全部罹難，消息接踵而至，讓金融市場人心惶惶，似乎2019年的大牛市可能掉頭。

元月以來的金融市場，出現股市下跌，油價、金價上漲，但這個緊張情勢卻在微妙間化解，外電報導稱伊朗發射飛彈前幾小時有知會美方，飛彈發射後，伊朗新聞引述官員說法，稱阿薩德基地內至少有80名美國軍人被殺，200多人受傷，但CNN說美軍在這次襲擊中零傷亡，看起來伊朗官方的數字只是要給憤怒民眾一個交代，而川普在親自主持的記者會後在推特上稱「一切都好」。

敏感的金融市場再度重返軌道，美股再創新高，美國前5大市值企業再創天價，蘋果漲到304.44美元，市值達1.347兆美元，微軟也到160.09美元，市值達1.221兆美元，依次是谷歌、亞馬遜、臉書及阿里巴巴，臉書到315.22美元，市值達6137億美元。台積電的ADR漲到58.75美元，市值達3046.82億美元，又成了推升台股新動能。

謝金河說，這場美國用無人機殺人的戲碼，最受到驚嚇的可能是金正恩，但背後還有一個看點是，科技戰會成為未來戰局中的主導力量，美中貿易戰告一段落後，下一個焦點會是科技冷戰，華為將首當其衝，去年靠華為暴發的台灣供應鏈可能受到更大的衝擊。

(中時電子報)