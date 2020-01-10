時碩工業去年工業應用及航太兩事業持續增長，汽車安全系統及傳動系統事業也回神且年增幅達10％，繳出合併營收攀升至38.26億元，年成長11.65％的成績單，時碩今年營運目標是挑戰兩位數成長。

時碩自結2019年12月合併營收2.75億元，比2018年同期增加9.68％，是同期次高。2019年合併營收攀升至38.26億元，年增率11.65％，改寫歷史新高。

時碩指出，時碩今年在工業應用、航太、汽車安全系統及傳動系統零組四大事業，仍會穩定成長，其中工業應用有較大幅成長的機會，主因是工業應用產品涵蓋油氣、高階自行車以及電動自行車、半導體設備零件等產品，其中石油天然氣領域，中國大陸競爭對手退出市場，時碩可因此而受益，半導體設備零件及高階自行車及電動自行車零件訂單優於去年。

時碩表示，時碩在航太領域以單走道飛機的熱燃油交換系統、以及反推力器致動器零件為主，波音預估2020年會成長三成、空中巴士也預估年增一成，2020年航太事業雖比2019年好，時碩航太事業2018、2019年連續兩年增長，今年航太事業穩定小幅成長。在汽車安全系統零件占比較高，汽車傳動系統占比較少，還有成長空間。

(工商 )