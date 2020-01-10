國民黨總統候選人韓國瑜昨在台北凱道舉行「凱道勝利晚會」超大型選前夜造勢活動，現場湧入100萬人，讓韓黑網友大看驚嚇大喊整晚睡不著，心情非常沉重，直言不知該怎麼辦？

看到昨天韓國瑜造勢的盛況，網友peter080808於批踢踢發文表示，「看到昨天韓國瑜百萬人造勢心情整個承重，以前只是用嘲笑的心態喊亡國，但昨天真的讓我感到會亡國的焦慮」，該網友大喊，請問該怎麼辦？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)