家登精密(3680)2019年12月營收約為2.77億元，創單月次高，月增7.46%，年增16.4%，去年受惠於國際大廠全力布建極紫外光(EUV)生產線，家登2019年全年營收23.72億元，年成長44.84%。看好今年強勁需求，公司甫完成現增案並做好擴產之準備。

2019年家登用堅持與韌性證明公司不畏挑戰，在全球半導體市場佔有領先的關鍵地位，2020年開春伴隨增資作業順利完成，家登馬不停蹄地展開擴廠計畫，以充足的產能滿足全球客戶的強勁需求。

2019年家登除了在既有市場中持續擴展市佔，亦不斷開發新客戶，在大中華市場的成果尤其顯著，目前家登在中國大陸已經擁有超過數十家客戶銷售實績，通過認證客戶家數雙位數成長，出貨量在2019年第四季大幅提升達歷史新高。

因應全球需求強勁，家登提前布局，擴增資本支出，預計2020上半年，家登台南樹谷廠加速進行新生產設備的安裝及新產線的擴建，並於樹谷廠三樓興建1400坪無塵室以因應2020年全球先進載具需求的專線生產，專線生產有助於家登更嚴謹之品管，搭配自動化系統的管理，大幅降低人為成本，提高良率與效率。

家登2019年前三季營收16.57億元，歸屬母公司稅後淨利1.88億元，每股淨利2.73元，預計去年第四季可保持獲利的成績。

隨著台積電今年資本支出仍將達140～150億美元高檔，且5奈米今年上半年進入量產，將大量採用EUV技術，法人看好家登今年EUV Pod出貨將呈數倍成長，帶動業績持續保持強勁的成長。

(時報資訊)