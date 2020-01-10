眾達-KY(4977)2019年全年合併營收達25.3億元，年增達31.2%，創下歷史新高，展望2020年，5G帶動高速傳輸，將成為眾達-KY重要營運重心。

眾達-KY 2019年12月合併營收2.50億元，較2018年同期成長18.9%，累計2019年全年合併營收達25.3億元，年增達31.2%，為歷史新高表現。

眾達-KY自2019年9月起，已連續四個月合併營收創歷年同期新高，同時呈現逐月成長趨勢，主要受惠32G光收發模組產品持續穩定出貨，加上400G資料中心應用光收發模組產品開始小量出貨帶動所致。

眾達-KY表示，目前與重要北美客戶長期共同開發新一代高速光收發模組產品，以因應全球巨量資料中心大規模建置的需求，預期2020年會是400G超高速光收發模組的起飛年，有機會成為眾達-KY未來2年的主要成長動能。

此外，5G商用化商機也將帶動新一波成長動能，眾達-KY表示，因應東京奧運來臨，日本電信業者積極佈建5G基地台建設，眾達-KY今年光收發模組相關產品可望開始供貨。

眾達-KY進一步表示，頻寬需求帶動客戶對新一代光收發模組產品的要求強調更高傳輸速率，公司長期專注於提供高速光模組製程技術服務，與北美全球產業領導客戶共同合作產品開發，已形成高度信任與長期合作夥伴關係，相較同業存在技術領先及寡佔市場優勢。

(時報資訊)