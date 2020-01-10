9日勇士與公鹿賽後，柯瑞跟公鹿「字母哥」阿提托康波在場邊竊竊私語的畫面被捕捉到，柯瑞嘴中更說出，「來吧！我們一起拚。」引發柯瑞私下招募字母哥揣測，《Yahoo Sports》記者海恩斯10日幫忙澄清，柯瑞表示只是找他玩遊戲。

「柯瑞只是給了阿提托康波自己的遊戲帳號，然後告訴字母哥，如果他們可以組隊，一定可以在『絕地求生』這個遊戲大殺四方，」海恩斯說，「所以柯瑞才會說出『來吧！我們一起拚』這種話，他只是邀請字母哥跟他一起玩遊戲而已。」

難怪柯瑞這種動作會引發招募疑雲，因為先前早已傳出，儘管阿提托康波要到明年夏天才有可能成為自由球員，勇士卻已打算全力招募字母哥，重新讓勇士陣容變回全明星等級，字母哥到現在也沒公布未來動向，柯瑞就算真在招募也不奇怪。

不過目前勇士總教練科爾親口證實，柯瑞的復出時間，將從原定的2月延到今年3月，也就是例行賽的尾聲，看來勇士真的已經打算提前放棄這個球季，根本沒打算讓柯瑞太早回來，全力瞄準今年選秀狀元籤，換句話說就是繼續擺爛。

(中時 )