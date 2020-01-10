明天就是總統、立委選舉投票日，許多民眾返鄉投票，鐵、公路系統可能湧現大批人潮，交通部長林佳龍10日上午特別視察高鐵、台鐵運務；而為完善疏運旅客，包括台鐵、高鐵及公路系統都已加開班次因應，其中，高鐵今天8時起、南下車次對號座已出現客滿情況。

高鐵指出，返鄉人潮將從10日湧現，預估一整天運量將達到27萬5000，另一高峰則會出現在12日、運量預估27萬7000，高鐵從10至13日總計增加54班列車疏運，也配合需求將原本每列車3個自由座車廂增加至最多5個，並於10、11及12日分別加開全車自由座列車。

台鐵方面因應民眾返鄉投票的乘車需求，也於10日起連續3天共加開89列車次、加掛車廂達266輛，台鐵指出，4年前總統大選時平均日載客數約64萬多，今年預估日載客數可能成長至73萬多，整體運量將增加6.4％。

此外，國道客運部分預估10至12日、每日開行1萬3113班客運，初估今天運量將較平日周末高峰增加17％、載運量可達28萬人，也針對台9線蘇花改路段、台9線南迴改路段及台61線瓶頸點提供相關替代道路。

大選疏運措施比照重要年節假期，林佳龍指出，針對離島方面，雖遠航停飛，但交通部已協調立榮、華信等業者增開航班並放大機型，應變方案已協調軍方協助並提供其他海運措施，呼籲民眾多使用。

(中時 )