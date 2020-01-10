近來外送員用路安全備受關注，全台最大美食外送平台foodpanda為提升外送夥伴行車安全意識與自主交通管理，昨（9日）聯手台北市交通大隊警察局舉辦道路安全講習，由台北市交通警察大隊林洸賢組長向近百位外送夥伴執行宣導，台北市議員暨港湖區立委候選人高嘉瑜亦到場致詞，表達對外送夥伴用路安全及權益的關心、對平台經濟及道安講習的認同。

foodpanda近來即主動邀請各縣市交通局及警察局至夥伴募集中心執行道安宣導，本次針對外送夥伴密集度高的台北市打造更全面的道安講習，透過1小時的課程分享台灣交通常見事故原因，並針對各項目逐一宣導正確用路觀念及注意事項，協助外送夥伴快速建立正確的道安觀念。目前foodpanda已陸續於全台7個城市執行宣導講習，亦於台北市舉辦安全駕駛實地演練課程，除了加強觀念，更直接讓外送夥伴騎乘機車受訓，未來將持續推廣及宣導，以擴大影響人數，降低事故發生風險。

foodpanda積極強化道安宣導，道安講習獲得外送夥伴高度肯定！

foodpanda全台共與上萬名外送夥伴合作，每位外送夥伴平均用路時間比通勤族多出約2.5倍，也因此需建立更完備的交通安全意識，foodpanda為此積極強化道安宣導，包含於各縣市舉辦道安講習、舉辦安全駕駛實地演練課程、安排線上課程、設定外送夥伴需通過道安知識考試才能成為外送夥伴等機制，期望降低送餐服務期間的風險。

foodpanda營運總監余岳勳表示：「我們關心並重視每位外送夥伴的安全及身心狀態，近幾個月 foodpanda 積極加強道安宣導，我們也會努力擴大影響人數，今年將持續於各地舉辦道路安全駕駛實地課程，設計可確實加強外送夥伴的交通安全知識與用路意識的內容，同時提醒 foodpanda 外送夥伴永遠將安全擺第一！」

本次由台北市交通警察大隊進行的道安講習，專業講師透過台灣用路環境中較常見之意外事故影片帶出外送夥伴可能遇見的事故原因，再逐一提醒應對各種狀況的正確觀念，強調「放慢行車速度」、「路口處提高警覺」、「留意燈號」、「保持安全距離」等觀念的重要性，講習後也收到外送夥伴的高度肯定，肯定課程的專業性及實用性。

除了加強交安宣導，foodpanda也配合政府單位提升外送夥伴的行車狀況，建立外送夥伴可隨時取得支援的派單單位，協助評估服務過程的風險、建立正確且安全的服務觀念，期望讓外送夥伴、所有用路人都有更安全的用路環境。

(工商 )