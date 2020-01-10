美國總統川普9日（美國時間）表示，他領導的政府很快將開始就中美第二階段經貿協議進行談判，但他可能會等到11月美國總統大選之後才完成協議。

據路透報導，川普指出，馬上將開始第二階段的談判，但談判需要一些時間，他希望等到選舉後才完成，原因是他認為這樣做的話才能達成更好的協議，可能將是好很多的協議。

(旺報 )