川普洩口風：美大選後再簽第二階段協議 09:572020/01/10 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普9日（美國時間）表示，他領導的政府很快將開始就中美第二階段經貿協議進行談判，但他可能會等到11月美國總統大選之後才完成協議。 據路透報導，川普指出，馬上將開始第二階段的談判，但談判需要一些時間，他希望等到選舉後才完成，原因是他認為這樣做的話才能達成更好的協議，可能將是好很多的協議。 (旺報 ) #貿易協議 #大選 #美國 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 想知打伊朗計畫 川普要國會看這裡 09:122020/01/06 國際 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 00:032020/01/08 國際 川普彈劾案 波頓鬆口願作證 04:102020/01/08 國際大事 美軍如深陷中東 影響兩岸 04:102020/01/09 國際大事 不爽川普亂開火 眾院通過限制川普對伊朗動武權 07:002020/01/10 國際 刺殺蘇萊曼尼 川普賭贏了嗎 04:092020/01/10 論壇廣場 美大棒胡蘿蔔並用 伊再射飛彈川普冷處理 伊朗嗆報復未了 04:102020/01/10 國際大事 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不想加班不是員工的錯！科技大老驚爆一句 - 財經 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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