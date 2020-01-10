人生剛跨入人夫新階段的樂壇巨星小賈斯汀(Justin bieber)，事業上也打破停滯局面，發行全新單曲〈Yummy〉，本以為他人生重新上軌道，沒想到外媒驚爆他罹患罕見疾病「萊姆病」，而小賈不久後鬆口，坦言患病，已因此被病魔折騰多年。

小賈睽違已久再發新單曲〈Yummy〉，新歌MV推出4天就突破3千萬點擊率，足見小天王魅力不減，歌迷對於他結婚並開始認真生活，感到相當欣慰，沒想到《TMZ》卻爆料小賈罹患了罕見疾病「萊姆病」，跟天后艾薇兒與之纏鬥多年、被迫停工神隱的病症是一樣的，而在此之前，他曾自白有憂鬱症，狀態之差，甚至不得不提前終止「我的決心世界巡迴演唱會」。

消息曝光後，小賈在IG轉貼了新聞截圖，認了此事，表示這段日子以來，很多人說他狀態很糟、感覺有在吸毒之類，「他們不知道我生病了，我被診斷罹患萊姆病，還有嚴重的慢性單核白血球增多症」，小賈表示這兩大疾病，正慢慢影響著他的皮膚、體力、腦部機能甚至造成全身性的問題，據悉，萊姆病目前沒有根治的方法，病重的話將為造成神經損傷與心臟病變，然小賈也安慰粉絲，表示自己正接受正確的治療，目前有得到舒緩及控制病情，也說會將對抗病魔的歷程，做成紀錄片放到YouTube上，跟大家分享。

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(中時電子報)