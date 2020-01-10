陳沂曾問利菁支持韓主因。（圖／中時資料照片）

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜昨(9日)在凱道舉行造勢晚會，邀來利菁與沈玉琳擔任主持人，利菁透露公開挺韓立場後，粉絲團遭灌爆，但她仍不畏壓力挺韓到底。今凌晨網紅陳沂則說曾親自問利菁背後主因，「她支持韓國瑜很單純就是挺老同學的立場，沒有任何目的」，讓一向被封為話題女王的陳沂也秒封口表示尊重，坦言這就是民主的可貴。

去年8月利菁和韓國瑜以東吳同窗關係相認，此後利菁便一路力挺到底，不僅無償擔任高雄9月觀光大使，也送暖邀韓上節目，利菁昨在韓國瑜造勢活動上談到挺韓原因，就是四字愛與和平，並強調沒有和平就無法談經濟，其次主因則是她的公婆也幫韓國瑜催票，因為生意太差。

而持反對立場的陳沂今凌晨發文，被問對於利菁主持韓國瑜活動的看法，她說曾與利菁聊過，才知道對方堅持挺韓就是單純力挺老同學，背後絕非為了什麼名利，「請不要懷疑，她就是這麼單純的人」，也相信到利菁這個地位，圖的完全不是外界想像那些。

陳沂最後說，每個人都可以有不同的主張，這就是民主社會，自己也完全尊重，網友回說：「尊重各方的立場，就是我們民主文明且寶貴的地方」、「很好啊！台灣人就是有情有義，挺老同學很合理，不要過度解讀」、「其實我也尊重，雖然昨天當下看到要去主持有shock到，但民主就是這樣」、「菁姐的性情確實很直率又不複雜，重情義之人」。

(中時電子報)