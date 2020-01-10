叡揚資訊（6752）、久舜營造（5547）兩家公司在今（10）日興櫃掛牌買賣，兩家公司主辦券商都是群益金鼎證券，叡揚資訊每股掛牌價35元、久舜營造每股掛牌價12.8元。

叡揚資訊公司成立於民國76年3月間，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億4,200萬元。107去年營收8億8,249萬元，稅後盈餘7,289萬元，每股盈餘3.24元。自結108年前11月營收8億6,323萬元，稅後盈餘7,759萬元，EPS為3.23元。

久舜營造公司成立於民國82年9月間，主要經營業務是房屋建築工程之營造承攬、廠辦工程之營造承攬、前項產品之工程顧問服務，送件時資本額為2億2,186萬元。107去年營收7億9,409萬元，稅後盈餘4,897萬元，每股盈餘2.28元。自結108年前11月營收5億5,484萬元，稅後盈餘2,773萬元，EPS為1.25元。

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